Intimstes Album von Yasmo

Mit Babys, die jetzt zu laufen beginnen, vergleicht Yasmo die Songs auf dem neuen Album „Laut und Lost“. „Laut deshalb, weil wir nach wie vor laut sein wollen, es aber auch eine Verlorenheit gibt. Die Welt geht vor die Hunde, allein schon, wenn man sich den Klimawandel anschaut“, sagt Yasmo im NÖN-Gespräch. Grund, den Kopf in den Sand zu stecken sei das aber dennoch nicht. Denn die Welt sei es wert gerettet zu werden.

Entstanden sind die Lieder während der Pandemie gemeinsam mit zwei Bandkollegen in intimer Atmosphäre. Deswegen ist dieses Album auch ihr persönlichstes. In „100k“ singt Yasmo über ihre Erfahrungen als Arbeiterkind, das jetzt Erspartes hat. „Die Songs sind richtig ehrlich und ich gebe persönliche Einblicke“, meint Yasmo, Ihr Lieblingsbaby ist derzeit der Song „Block“. „Das ändert sich aber von Tag zu Tag oder besser gesagt von Stunde zu Stunde. ‚Block‘ ist derzeit mein Favorit, weil wir kürzlich einen Auftritt in Innsbruck hatten und der Song live einfach toll funktioniert hat“, freut sich Yasmo.

Dem Konzert in Purkersdorf fiebert sie schon entgegen. Erstmals tritt die Formation in der Bühne auf und freut sich auf viele Zuhörer. „Derzeit sind wir, was die Besucherzahlen angeht, gesegnet“, so Yasmo, die aber auch weiß, dass die Situation bei manchen Musikerkollegen anders aussieht und Konzerte abgesagt werden müssen, weil vorab zu wenig Karten verkauft wurden. „Um Planungssicherheit zu haben ist es wichtig, die Karten schon im Vorverkauf zu kaufen“, meint Yasmo. Sie kann aber auch nachvollziehen, dass derzeit die Leute weniger Kulturveranstaltungen besuchen, weil sie sich keinen Konzertbesuch leisten können. „Ich hoffe aber, dass das nicht so bleibt. Denn dadurch gehen gerade kleine Kulturinitiativen am Land verloren, was der kulturellen Vielfalt in Österreich schaden würde“, gibt Yasmo, die eigentlich Yasmin Hafedh heißt und 1990 in Wien geboren wurde, zu bedenken.

Yasmo ist aber nicht nur Musikerin und Songwriterin, sie gewann auch als erste Frau die österreichische Poetry-Slam-Meisterschaft und nicht zu vergessen – sie ist auch die österreichische Stimme von Lisa Simpson. Etwas, das ihr viel bedeutet, weil sie Lisa Simpson schon als Kind bewundert hat und sogar wegen ihr auch Saxofon spielen lernen wollte. „Lisa Simpson ist eine gescheite Frau – manchmal ein bissl überg’scheit – und ich mag sie – vielleicht auch, weil sie wie ich aus einer Arbeiterfamilie kommt.“

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.