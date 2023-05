Meena Cryle und Niddl - wie Schneeweißchen und Rosenrot

Auf ein besonderes Konzert dürfen sich die Besucher am Freitag, 12. Mai, in Purkersdorf freuen. Für Meena Cryle und Chris Fillmore als Band ist das die Premiere in der Bühne. Meena Cryle war dort bereits mehrmals zu Gast unter anderem mit den Viennese Ladies und bei Niddls Auftritt. Und Niddl wird auch diesmal als Special Guest an diesem Abend mit dabei sein. Cryle und Niddl sind sich bereits vor vielen Jahren begegnet. „Wie Schneeweisschen und Rosenrot, wie Schwestern, die keine sind und sich dennoch gefunden haben“, beschreibt Cryle die Beziehung zu Niddl. Die beiden Frauen verbindet eine ungeheure Leidenschaft in ihrem Bühnenauftreten. „Zusätzlich sind wir beide mit einem Organ ausgestattet, das seinesgleichen sucht“, sagt Cryle. Beide sind auch fixe Mitglieder der Viennese Ladies.

Hauptdarsteller ist am 12. Mai aber neben Meena Cryle Chris Fillmore. Jeder von ihnen ist eine Größe für sich und zeitgleich verstehen sie es mit einer Leichtigkeit untereinander zu kommunizieren, dass man sich der Spielfreude des gesamten Kollektives kaum entziehen kann. „Die Besucher erwartet ein virtuoser Tiefgang und Lieder, die Sie auf eine Reise mitnehmen, irgendwo zwischen Mississippi und Salzach-Delta, mit Chorgesang, wehklagender Trompete und Chris Fillmores bluesgetränkter Gitarre“, so Cryle. Mit dem Bassist Angus „Bangus“ Thomas, dem Multiinstrumentalisten Bernhard Rabitsch, der Backgroundsängerin Anja Wiesinger und dem Schlagzeuger Berny Egger erinnert ihre Musik an den Soundtrack eines Roadmovies, irgendwo zwischen Salzach-Delta und den Südstaaten.

Dass sie mit ihren Liedern auf youtube über 20 Millionen Zugriffe haben, hat sie aber selbst überrascht. „Wir arbeiten viel und ziemlich konsequent und sich ständig in Bewegung“, so Cryle. Durch jahrelanges live spielen und touren habe man die Menschen auf eine sehr organische Art und Weise erreicht.

Termin: 12. Mai, 19.30 Uhr

Karten: Vorverkauf 23 Euro, Abendkasse 25 Euro

Erhältlich auf eventjet oder oeticket

