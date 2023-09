Musikalische Reise durch Höhen und Tiefen mit PRIM

Ein ganz besonderer Ort ist die Bühne Purkersdorf für die Band PRIM. „Hier durften wir nämlich eines unserer ersten offiziellen Konzerte in der aktuellen Formation spielen“, erzählt Bandmitglied Martin Melzer von PRIM. Am Freitag, 22. September, um 19.30 Uhr spielen sie wieder ein Konzert in der Bühne Purkersdorf.

Das Publikum erwartet musikalische Grenzgänge von Modern Jazz über Funk und Soul bis hin zu Klassik. Es wird auch einen Einblick in das neue Album „Meridian Steps“, das am 14. Oktober erscheint, geben. „Die Gäste dürfen sich auf eine bunte Mischung von neu und alt aus unserem Repertoire freuen“, so Melzer. Er verrät auch, dass es zeitweise „definitiv tanzbar und zum Mitsingen melodisch wird, aber das Publikum wird auch zum Reflektieren und zur Ruhe kommen angeregt“. „Im Endefekt laden wir zu einer musikalischen Reise durch Höhen und Tiefen ein, die kein Auge trocken und die Leute nicht ohne ein zufriedens Schmunzeln aus dem Saal gehen lässt“, meint der PRIM-Bassist.

Der Bandname beruht übrigens auf einer Begebenheit mit der Musiktheorie-Professorin des ersten Schlagzeugers der Band. „Sie hat gerne den Ausdruck verminderte Prim (Intervall) verwendet und nach etlichen Diskussionen und Recherchen kam die Band zum Schluss, dass es das eigentlich nicht gibt“, erzählt Melzer. Das Wort hat ihnen aber so gut gefallen, dass es der Bandname werden musste.