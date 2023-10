Hintaus und die schönste Band der Welt

Jimmy Schlagers Lieder erzählen vom Leben am Land, der Liebe und persönlich Erlebtem. Sie sind humorvoll verpackt und haben oftmals einen satirischen Hintergrund. Dazwischen erzählt Schlager von seinem langjährigen Bühnenleben, dem Dasein als Künstler - vor und nach Corona, oder von der Medienlandschaft seiner Kindheit, bestehend aus FS1 und FS2 sowie dem Radio NÖ. Mit dem Lied “Hintaus” zollt er dem Ort an dem man so sein kann wie man will, seine Liebe und Dankbarkeit für sein Bestehen. Er liegt hinter dem Haus, dem Garten und ist im Gegensatz zu vorne - vor dem Haus mit seiner Fassade - der wahre Ort. Begleitet wurde Schlager von Chris Heller am Klavier - liebevoll vorgestellt als schönste Band der Welt.