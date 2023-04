Musikalische Traditionen des Ostens

Unter dem Motto „Im Osten viel Neues“ findet das diesjährige Frühjahrskonzert des Tullnerbacher Musikvereins (MVT) im Norbertinum am 22. April statt. Zwei Kapellmeister, Wolfgang Jakesch und Jakobus Weichinger, zeichnen dieses Mal für das Konzertprogramm verantwortlich. Die Tullnerbacher Sopranistin Irene Spitzl und eine Violin-Solistin werden für Abwechslung in den Klangfarben sorgen und auch der Musikernachwuchs der YoungStars wird unter der Leitung von Florentin Reichert eine Kostprobe seines Könnens geben.

Anspruchsvolle Darbietungen

„Lange vor dem Oscar-Sensationserfolg des Antikriegsfilms „Im Westen nichts Neues“ mit dem österreichischen Burgschauspieler Felix Kammerer haben sich die Musiker entschlossen, den Blick weit über die heutigen, tragischen Kriegsschauplätze hinaus auf die schier unerschöpflichen musikalischen Traditionen des Ostens zu richten, die unsere eigene Musik stets inspiriert und geprägt haben“, erzählt Kapellmeister Wolfgang Jakesch im Gespräch mit der NÖN.

Musik aus den Ländern der k. u. k. Monarchie, die schrägen Rhythmen des Balkans, Bulgars der ukrainischen Metropole Odessa, Musik der arabischen Nächte bis zu Filmmusik aus „Schindler´s List", „Prince of Egypt" oder aus „Miss Saigon" werden zu den höchst anspruchsvollen Darbietungen zählen. „Irene Spitzl wird uns mit Ihrem zauberhaften Gesang unterstützen und auch das Jugendensemble YoungStars wird erstmals zu hören sein“, ergänzt Jakesch.

Gute Stimmung schon eingeübt

In Vorbereitung auf das neue Programm verbrachten die Musiker und Musikerinnen des Tullnerbacher Musikvereins vom 17. - 19. März ein Probenwochenende in Großschönau im Waldviertel. Nach den schwierigen Zeiten der Pandemie wurde dort der musikalische und menschliche Zusammenhalt wieder intensiv gelebt und die gute Stimmung in jeder Hinsicht - gemeinsam mit der dortigen, sehr erfolgreichen Partnerkapelle - wieder eingeübt.

Dass die Musiker dabei wieder toll zusammengefunden haben, zeigt die Tatsache, dass nach vielstündigen täglichen Proben auch noch bis tief in die Nacht im gastlichen Schönauerhof zwanglos weitermusiziert wurde.

„Im Osten viel Neues“, Frühjahrskonzert des MVT, Samstag, 22. April, Sporthalle Norbertinum. 16.00 Uhr Sektempfang, 16.30 Uhr Konzertbeginn. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.