Am Freitag (20. August) stehen sie um 19.30 Uhr gemeinsam beim Klosterwirt in Mauerbach auf der Bühne, davor arbeiten der Gablitzer Produzent Dominik Landolt und die katalanische Sängerin Berta Sala noch fleißig im Studio. Dort entsteht derzeit nämlich ein neues, gemeinsames Album der beiden.

„Es werden zumindest zehn Lieder darauf zu hören sein. Einige Lieder sind auf Katalanisch, ein paar auf Englisch. Alle Songs wurden entweder von Berta oder mir geschrieben“, erklärt Landolt. Erscheinen soll das Album im Herbst. Wie es heißen soll, ist noch in Planung.

Lieder auf Katalanisch im Klosterwirt

Bis das Album allerdings fertig ist, werden die beiden noch einige gemeinsame Konzerte in Österreich spielen, bevor es für die Sängerin wieder zurück nach Barcelona geht.

Eines davon beim Klosterwirt in Mauerbach. Zu hören gibt es Lieder, gesungen auf Katalanisch, die sich den unterschiedlichsten Themen widmen. „In dem Song ‚Abril 74’ geht es etwa um einen Krieg in Portugal. Um ein Symbol für Frieden zu setzen, hat die Bevölkerung Blumen in den Auslauf der Waffen gesteckt“, erklärt Sala den Inhalt eines Songs.

Das Lied „Plaza del diamant“ handelt von Menschen auf dem Plaza del diamant in Barcelona, die Walzer tanzen. „Die Leute, die Walzer tanzen, sollen das Leben symbolisieren, das immer weiter geht – wie die Drehungen beim Walzer“, schildert die Sängerin.

Rund 20 Lieder zu unterschiedlichsten Themen werden die beiden vor der Kartause in Mauerbach zum Besten geben.

Bei Sommerkurs kennengelernt

Kennengelernt haben sich Landolt und Sala erstmals im Jahr 2013 in Katalonien. „Mein Lehrer hat mich damals auf einen Sommer-Workshop mitgenommen. Dort habe ich beim Kurs von Joey Blake die Musiker am Klavier begleitet und so habe ich Berta kennengelernt“, erzählt der Gablitzer. „Wir haben damals gesagt, dass er mich unterrichten wird und ich zeige ihm das Land“, blickt Sala schmunzelnd zurück.

Seitdem waren die beiden immer wieder in Kontakt. 2015 war Landolt erneut in Barcelona, wo er gemeinsam mit Sala und zwei weiteren Musikern Konzerte gespielt hat.

2018 haben sie gemeinsam eine Duo-CD aufgenommen, die Lieder haben sie miteinander im selben Jahr im Zuge einer Katalonien-Tour gespielt.