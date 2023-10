Velvet Voices singen erstmals in der Bühne Purkersdorf

Seit 2002 stehen Miriam Fuchsberger, Irene Lang und Coretta Kurth als Velvet Voices auf der Bühne. „Wir waren zehn Jahre lang als Frauen-a-cappella-Gruppe unterwegs. Nach einer Pause haben wir dann mit drei Sängerinnen und Band wieder begonnen, Musik zu machen“, erzählt Coretta Kurth, die schon als Kind eine Vorliebe für das mehrstimmige Singen hatte. „Daher habe ich mir, nachdem ich nach Wien gezogen bin, andere Sängerinnen gesucht, mit denen es stimmlich und menschlich sehr gut zusammenpasst“, so die Musikerin. Inzwischen sind die Frauen seit vielen Jahren gute Freundinnen, „und auch mit den Jungs von der Band sind wir gut befreundet“, freut sich Kurth.

Am Samstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr gastieren die Velvet Voices erstmals in der Bühne in Purkersdorf. „Obwohl wir schon international viele Konzerte gesungen haben, haben wir es bis jetzt noch nie in die Bühne geschafft und freuen uns sehr, dass es jetzt so weit ist“, ist die Sängerin voller Vorfreude. Gespielt werden die Lieblingshits der Sängerinnen aus dem Soul, Jazz und Pop für drei Stimmen arrangiert und zum Teil mit deutschen Texten versehen. „Wir sind inzwischen in einem Alter, wo wir den Luxus haben, auf der Bühne nur noch zu machen, was uns richtige Freude macht“, verrät Kurth.