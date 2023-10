Musikalischer Erntedank des Tullnerbacher Musikvereins

Vollbild

Die drei Organisatoren des Wolfsgrabener Herbstkonzerts Gemischter Satz: Markus Embacher, Kapellmeister Wolfgang Jakesch und Florentin Reichert (v.l.). Florentin Reichert (hinten Mitte) mit seinem Nachwuchs-Ensemble, den von ihm gegründeten Young Stars. Viel Polit-Prominenz kam nach Wolfsgraben: Wolfgang Jakesch, Bürgermeister Johann Novomestsky, Bürgermeisterin Claudia Bock, Sissy Cypris, Christian Umshaus, Heidi Jurica, Erna Komoly sowie die Tullnerbacher Altbürgermeister Hans Jurica und Viktor Cypris (v.l.). Rudi Vierthaler und Markus Embacher (v.l.) nennen ihr Duo Tubonika, abgeleitet von ihren Instrumenten. The Emthies nennt sich das Ensemble der Geschwister Embacher (Mitte) und Thin. Markus Embacher brachte sich das Spielen der Steirischen Harmonika in den letzten beiden Jahren selbst bei. Er arrangiert auch immer wieder Musikstücke für den Musikverein. Mit Pauken und Trompeten startete der erste und zweite Teil des Wolfsgrabener Konzerts der Musiker des Musikvereins Tullnerbach. Florentin Reichert und Amelie Imre spielten zwei Duos für Flöte und Klarinette. Die Brüder Markus und Roman Embacher (v.l.) spielten als die Embacher Buam mit Volksmusik auf. Das Ensemble Prost Mahlzeit nach einer Ouvertüre von Mendelssohn-Bartholdy. Bürgermeisterin Claudia Bock zeigte an der Schank den Gemischten Satz des Winzers und Musikers Ferdinand Mayr aus Senftenberg. Das nachmittägliche Kuchenbuffet wurde von den vielen Helferlein im Hintergrund fabriziert und fand großen Anklang. Bei Bella Ciao, dargeboten vom Ensemble Wurzelwerk, klatschte das Publikum begeistert mit. Mit dem Musikstück Gemischter Satz, das von Peter Zeipelt für den Musikverein Tullnerbach komponiert wurde, verabschiedete sich das Orchester unter Leitung von Kapellmeister Wolfgang Jakesch (vorne Mitte).

