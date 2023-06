Musikschule Oberes Wiental: Reise rund um die Welt

Vollbild

FB

Die Musikschule Oberes Wiental lud am Volksmusik-Abend im Almstüberl zu einer musikalischen Reise um die Welt ein. Das Volksmusikensemble eröffnete den Abend mit der Hockbrett-Polka. Matteo Wittauer, Franziska und Jakob Winklehner mit Nils und Jan Geiger spielten ein Volkslied aus NÖ. Cosima und Emmanuel, an Geige und Akkordeon, brachten den Springtanz der Forellen dar. Rosalie Tauschl und Lena Brabec spielten Volkslied aus Mittelgriechenland. Mattis Juren, Nicola Tobias und Tim Szepannek am Cello. photo by nadja buechler photo by nadja buechler

1 /8