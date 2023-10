Soul Impact spielten in der Bühne Purkersdorf

Mit ihrem Programm „Get into the Groove” heizten die zwölf Musiker von Soul Impact ihren zahlreich erschienenen Gästen ein. Mit dabei waren Songs von Joe Bonamassa, Joe Cocker, Tower of Power, Tina Turner und vielen mehr. Bandleader Gottfried Heger bedankte sich bei Karl Takats und bezeichnete die Bühne Purkersdorf als Wohlfühloase. Soul Impact ist ein Musikprojekt das Profimusiker mit Amateuren vereint. Gemeinsam bringen sie berühmte Nummern des Rock, Funk und Blues im Arrangement einer Big Band auf die Bühne.