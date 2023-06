Gelungener Tourstart von Edmund

Erfolgreicher Tourstart für Edmund - die Konzerte waren ausverkauft und auch für die kommenden sind die Karten bereits vergriffen. Begonnen hat die Tour in Großwarasdorf. „Wir haben die Location schon zwei Tage vorher gemietet, um alles nochmal gut durchproben zu können“, erzählt, Markus Kadensky, ein Teil von Edmund. Der Auftritt hat dann vor zirka 700 begeisterten Besucherinnen und Besuchern stattgefunden. Vom Burgenland ging es dann gleich weiter nach Tirol. „Das war schon eine Weltreise“, lacht Kadensky. Da standen Edmund dann schon vor mehreren tausend Leuten auf der Bühne. Auch in Wieselburg war das Publikum von Hits wie „Leiwand“, „Zam oid wearn“ und „Freindschoft“ begeistert.

Besonders gefallen hat Kadensky der Auftritt auf der Kasematten-Bühne in Graz. „Das war eine tolle Location und ein ganz junges Publikum, die Stimmung war toll. Innerhalb weniger Tage war unser Konzert auch ausverkauft“, freut sich der Pressbaumer, der gemeinsam mit Roman Messner aus Purkersdorf als Edmund auftritt. Ausverkauft ist auch das nächste Konzert am 9. Juni in Linz, also wird am 10. Juni ein Zusatzkonzert gespielt. Kadensky freut sich auch schon auf das Arena-Open-Air in Wien und das Konzert im Römersteinbruch St. Margarethen. Aber natürlich seien alle Konzerte Highlights, meint er.

Für die Auftritte im Rahmen ihrer „Feinste Leiwand Tour 2023“ haben sich Edmund auch was Neues für die Bühne einfallen lassen. „Wir wollten unseren Konzerten ein neues Gesicht geben, daher werden beispielsweise auf die Edmund-Buchstaben Bilder projeziert“, erzählt Kadensky. Außerdem gibt es in der Mitte ein Unplugged-Set. „Nur zwei Stimmen und eine Gitarre sind da zu hören“, verrät der Pressbaumer.

