„Köllagoss’n Musi“ füllte Gablitzer Festhalle

Wang-yu Ko und Vizebürgermeisterin Manuela Dundler-Strasser (v.l.) organisierten für die Marktgemeinde Gablitz den zweiten Höhepunkt der Konzertreihe 2023. Auch Bürgermeister Michael Cech (r.) freute sich über den gelungenen musikalischen Abend. Die Köllagoss n Musi mit ihren ständigen Mitgliedern Manfred Stimez, Christian Hopfgartner, Norbert Amon (v.r.) und Anna Niedermühlbicher (l.) in der gut besuchten Festhalle. Ein Versuch der Veranstalter: Die Möglichkeit, bereits vor und auch während der musikalischen Darbietung zu essen und zu trinken, wurden positiv aufgenommen. Spielte das Ensemble im ersten Teil Klassik von Mozart oder Strauß in Frack und Abendkleid, überraschte es nach der Pause mit zünftiger Tracht zu Volksmusik und Eigenkompositionen. Manfred Stimez (r.) begeisterte nicht nur als Musiker. Mit viel Humor führte er auch durch das Programm und sorgte mit so mancher Anekdote für Lacher. Tirolerin Anna Niedermühlbichler war nur kurzzeitig an ihre Klarinette zu bewundern. Meist sorgte sie mit der Tiroler Volksharfe für das gewisse Etwas im Spiel der Formation. Norbert Amon aus der Marktgemeinde Staatz im nördlichen Niederösterreich blieb es vorbehalten, auf launige Art und Weise die Entstehungsgeschichte des Ensembles natürlich bei einem Kellergassenfest angesiedelt zu erzählen. Höfische Tänze aus der Zeit Mozarts, Strauß Geschichten aus dem Wienerwald , oberösterreichisches Poschn und moderne Volksmusik: Das Repertoire der klassisch ausgebildeten Berufsmusiker ist umfangreich. Ein Abschied mit einem Blick in die Zukunft: Organisator Wang-yu Ko (li.), selbst Konzertmeister des Wiener Domorchesters, lud zum dritten und letzten Konzert der Reihe 2023 in die vorweihnachtliche Gablitzer Kirche am 7. Dezember.

