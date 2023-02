Arten des Jahres werden in Purkersdorf präsentiert

Seit drei Jahren besteht die Kooperation zwischen Stadtbibliothek und Naturpark Purkersdorf. Heuer wird sie um das Thema „Arten des Jahres“ erweitert.

So wird die Stadtbibliothek ein Tier oder eine Pflanze, die vom Naturschutzbund Österreich nominiert wurde, gemeinsam mit dem Naturpark Purkersdorf in einem eigenen Bereich in der Bibliothek vorstellen.

„Es war gar nicht so einfach, zu jeder Tier- oder Pflanzenart Buchtipps zu finden, doch wir haben es geschafft und freuen uns, diese im Laufe des Jahres in der Bibliothek und online präsentieren zu können“, sagt Astrid Schwarz, Leiterin der Stadtbibliothek. Im Februar wird beispielsweise die Haselmaus als Tier des Jahres 2023 vorgestellt. Dazu gibt es auch Vorträge der Österreichischen Bundesforste, die empfohlen werden.

Gabriela Orosel, Geschäftsführerin vom Naturpark Purkersdorf, zeigt sich von der intensiveren Kooperation begeistert: „So können die heimische Fauna und Flora besser kennengelernt werden.“ Außerdem würde man so auch einen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele leisten. Purkersdorf sei SDG-Gemeinde, dabei werden die Ziele für nachhaltige Entwicklung 2030 unterstützt.

Die bestehenden gemeinsamen Veranstaltungen von Stadtbibliothek und Naturpark, wie das beispielsweise „Lesen im Grünen“ wird es auch heuer wieder geben.

