DJ-Service nach Maß

„Corona hat unser Geschäft durchgebeutelt. Jetzt freue ich mich, dass es wieder losgeht; Events in Lokalen sind möglich, die Leute sind wieder live da“, so Roland Kerschbaum. Der als DJ thunderhunt bekannte Rekawinkler freute sich, letzten Samstag im Chameleon des Wirtshauses Oliver zur Party aufspielen beziehungsweise auflegen zu können. Seit seinem 18. Lebensjahr ist die Tätigkeit als DJ eines der hauptberuflichen Standbeine des selbstständigen Unternehmers, der weiters eine Werbeartikelfirma betreibt und sich auf Netzwerkmarketing in den Bereichen Solarenergie, Maßhemden und Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert hat.

„Ein Event-DJ muss im Unterschied zu einem Festival-DJ alle musikalischen Genres beherrschen und flexibel auf Kundenwünsche eingehen können“

Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 vom Chameleon sowie vom Gasthaus Mayer nur on Air-Heimpartys ausgestrahlt wurden, ist Kerschbaum nun wieder gut gebucht als DJ. Neben den regionalen Veranstaltungen kooperiert er seit Kurzem auch mit der Agentur Eventfever von Anita Eckel, die auch Juniorchefin des Gasthauses Steinerhof ist. „Die Nachfrage nach DJs ist sehr groß. Leider muss ich manches mit schmerzendem Herzen absagen. Umso froher bin ich, dass Roland nun fix mit an Bord bei uns ist“, freut sich Eckel. Das Hauptstandbein ihrer Agentur ist das Vermitteln von DJs für die unterschiedlichsten Anlässe.

„Ein Event-DJ muss im Unterschied zu einem Festival-DJ alle musikalischen Genres beherrschen und flexibel auf Kundenwünsche eingehen können“, führt Anita Eckel weiter aus. Und meint aus einem Munde mit Kerschbaum: „Improvisieren ist wichtig.“ So beherrscht ein guter DJ quer durch die Bank die Hits der 80er, 90er und die jeweils aktuellen Charts. Auch Ballermann-Schlager, Hip-Hop oder House Music gehören zu seinem Repertoire. Eckel, die mit Eventfever auch auf die Ausrichtung von Hochzeiten spezialisiert ist, bekommt oft auch sehr klare Anweisungen von den Brautpaaren. Ausreißer war etwa eine Burghochzeit mit Mittelalter-Musik, bei der die Braut in Schwarz erschien.

Eigenes Handwerkszeug

Ihre DJs können sich auf die dynamische Frohnatur verlassen, so wie sie sich auf diese. Beleuchtung, Ton und zusätzliches Equipment, wie etwa Nebelmaschinen, werden von Eventfever beigestellt. Jeder DJ bringt seine eigene Ausrüstung mit, die Mischpult, Mikro und Laptop umfasst. „Unser eigenes Handwerkszeug dabei zu haben, ist sehr wichtig“, betont auch Kerschbaum. In der Saison spricht er seine Termine mit seiner Familie ab, ist schlaflose Sonntage gewohnt und bringt nach einer musikalischen Nacht gerne auch frisches Gebäck zum Frühstück mit. „Meine Frau kennt mich nicht anders. Sie hat mich als DJ kennengelernt, für sie ist es normal, dass ich am Wochenende arbeite“, erzählt er abschließend. Und ist zufrieden und dankbar, wieder ungestört seinem Berufs-Hobby frönen zu können.

In der Region Purkersdorf finden die kommenden Party-Fixtermine im Wolfsgrabener Chameleon an den Samstagen 30. April, 28. Mai und 4. Juni statt. Am 17. und 18. Juni legt DJ thunderhunt im Barbereich des Feuerwehrfestes Tullnerbach auf. Und wer zum Winter-Woodstock der Blasmusik ins Tiroler Brixental pilgern möchte, kann ihn dort von 1. bis 3. April erleben.

