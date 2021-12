Purkersdorfer Ärztin: „Positives Impferlebnis ist für Kinder wichtig“

„Kinder sind eine der größten Gruppen, die im Moment Corona positiv sind, jede dritte Infektion tritt bei einem Kind auf“, erklärt die Notärztin der Region Purkersdorf, Eva Habsburg-Lothringen.

Gleichzeitig weiß die Mutter von vier Kindern: „Sie sind aber auch die Gruppe, die unter der sozialen Isolation des Lockdowns am meisten leidet. Sie können die Gründe noch nicht erfassen, wieso sie ihre Freunde oder Großeltern nicht sehen dürfen.“

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Zwar erkranken Kinder in der Regel nicht schwer, geben das Virus jedoch genauso weiter wie Erwachsene und fühlen sich dadurch oft auch schuldig.

Deshalb brachte sich die engagierte Oberärztin für Anästhesie am Universitätsklinikum Tulln, die davor im St. Anna Kinderspital tätig war, gemeinsam mit dem Roten Kreuz beim zweiten Impftag der Wirtschaftskammer ein und legte dabei ihren Fokus auf die jüngste Impfgruppe.

Kinder & Eltern unmittelbar betreuen

Ihr ist es wichtig, Kinder und Eltern unmittelbar zu betreuen, sie ist für diese auch nach der Impfung erreichbar, falls begleitende Sorgen auftreten sollten. „Ein positives Impferlebnis ist wichtig“, betont Habsburg-Lothringen. So schätzt sie auch das Angebot der Wirtschaftskammer, die ihren Veranstaltungssaal zum zweiten Mal in eine Impfstation umwandelte, da sie kleine lokale Einrichtungen mit persönlichem Kontakt und Service für wichtig hält.

„Ich kann bereits im Vorfeld helfen, wenn sich ein Kind fürchtet und es dann gut durch die Impfung bringen. Und ich habe ein offenes Ohr für die Eltern, denn auch diese müssen für die Impfung bereit sein, haben Fragen und wollen Erklärungen“, erläutert die Rotkreuz-Ärztin.

In der unmittelbaren Nachbeobachtungs-Phase werden die Kinder von weiteren Rotkreuz-Mitarbeitern beschäftigt, dürfen stempeln, erhalten eine Tapferkeitsurkunde und Schokolade als Anerkennung. „So verstehen sie, dass sie nicht nur medizinische Versorgung bekommen, sondern auch einen Beitrag zur Gesunderhaltung leisten“, ergänzt Eva Habsburg-Lothringen abschließend.

Niederschwelliges Impfangebot

Für Anmeldungen, Impfpass-Eintragungen, Aufklärung, Impfen und Nachbetreuung war das Rote Kreuz am 7. Dezember mit sieben Personen vor Ort in der WKO. Insgesamt wurden diesmal etwa 50 Kinder geimpft, am ersten Impftag waren es 30 gewesen. „Wir impfen Kinder auch unter zehn Jahren, ab einem Körpergewicht von 20 Kilo“, so Bezirksstellenleiter Wolfgang Uhrmann.

Der Zugang war wieder spontan und ohne Termin für alle Interessierten möglich. „Es war uns wichtig, ein niederschwelliges Impfangebot für Betriebe und Betriebsangehörige zu schaffen“, betont Wirtschaftskammer-Obmann Andreas Kirnberger dazu. Alleine durch die fußläufige Nähe der beiden Institutionen bot sich eine erneute Zusammenarbeit an. „Das Rote Kreuz ist ein super Partner, der die Idee mit uns entsprechend flexibel umgesetzt hat“, hebt Kirnberger hervor. Und Uhrmann meint dazu: „Unsere jahrelange gute Kooperationsbasis hat eine rasche Entscheidung ermöglicht.“

„Durch die Öffnung von acht bis 16 Uhr wurde Mitarbeitern von Firmen ermöglicht, zu kommen und ganze Betriebe und deren familiäres Umfeld konnten die Impfmöglichkeit wahrnehmen“, fügt WKO-Bezirksstellenleiter Ramazan Serttas gegenüber der NÖN hinzu. Wie bereits Mitte November nutzte auch diesmal eine hohe Anzahl an Personen mit Betriebszugehörigkeit sowie Inhaber von Ein-Personen-Unternehmen zumeist die Booster-Impfung in der Tullnerbachstraße 12. „Wir sahen sehr viele bekannte Gesichter“, sagt Kirnberger und freut sich, dass das Angebot erneut großen Zuspruch gefunden hatte.