Lerncafé in Purkersdorf startet in die Herbstsaison

Das re:spect-Lerncafé startet in die Herbstsaison. Jeden Dienstag wird im re:spect-Jugendtreff in der Kaiser-Josef-Straße 49 in Purkersdorf eine kostenlose Lernunterstützung für Kinder und Jugendliche von 14.30 Uhr bis 17 Uhr geboten. Am Dienstag, 19. September, geht es wieder los. Das Lerncafé steht allen Kindern und Jugendlichen offen, die Teilnahme ist freiwillig. Worüber sich Initiatorin Marga Schmidl besonders freut: „Wir sind ab jetzt auch für Kinder aus der dritten und vierten Volksschulklasse da. Am besten ist es, wenn sich die Eltern das Lerncafé anschauen und vor Ort informieren. Einfach vorbeikommen.“ Jugendliche bis zur achten Schulstufe werden unterstützt.

Im Lerncafé würden Kinder und Jugendliche einen Raum finden, in dem sie in Ruhe ihre Aufgaben erledigen können. „Sie können Gleichgesinnte treffen, sich austauschen und gemeinsam lernen. Wenn es Fragen gibt, sind immer mindestens zwei oder drei Ansprechpersonen anwesend, die weiterhelfen können. Das kann eine Hilfe bei den Hausaufgaben, eine Unterstützung vor Schularbeiten, Üben und Wiederholen von Lernstoff oder Hilfe bei der Lernorganisation sein“, so Schmidl, die das Lerncafé im Februar 2023 organisiert hat. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen mit Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen – viele davon Lehrerinnen in Pension – begann Schmidl, ein Lerncafé anzubieten.

Wichtig ist es dem ehrenamtlichen Team, dass Kinder und Jugendliche Spaß am Lernen haben. „Lernen wird gefördert, Talente und Selbstbewusstsein sollen gestärkt werden. Natürlich geht es auch darum, Deutschkenntnisse und Schulleistungen zu verbessern und den Schulabschluss zu schaffen“, ergänzt die Initiatorin, die froh ist, dieses Lerncafé kostenlos in Purkersdorf anbieten zu können. „Denn in Zeiten der Teuerung können sich nicht alle Eltern eine Nachhilfe leisten“, weiß Schmidl.