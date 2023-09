Stadtbibliothek Purkersdorf ist Saatgutbibliothek

Bibliotheken sind wichtige Orte zum Vernetzen und Austauschen. Ab Herbst werden die NÖ Bibliotheken aber noch mehr sein. Unter dem Motto „Wir säen Zukunft – Nachhaltigkeit in den öffentlichen NÖ Bibliotheken“ ist es erstmalig gelungen mit den Partnern Land NÖ, Treffpunkt Bibliothek, „Natur im Garten“ und Arche Noah das Projekt „Saatgutbibliothek“ ins Leben zu rufen.

Im Zuge dieser Aktion gibt es in den Bibliotheken Saatgut für die Besucherinnen und Besucher, das sie sich kostenlos mitnehmen, zuhause anbauen und anschließend ihr eigenes Saatgut wieder zu Tausch in die Bibliothek mitbringen können. In der Stadtbibliothek Purkersdorf wird bereits eifrig am Aufbau der Saatgutbibliothek gearbeitet.

Präsentiert wurde den Vertreterinnen und Vertretern der Bibliotheken das Projekt auf der Garten Tulln. Mit dabei war auch Landesrat Ludwig Schleritzko. „Unsere 260 Bibliotheken im Land sind so viel mehr als nur Büchereien. Sie schaffen Platz zum Austausch für Jung und Alt. Sie beleben die Ortskerne.

Und mit der NÖ Saatgutbibliothek setzen sie jetzt auch das Thema Nachhaltigkeit noch weiter in den Fokus.

Theorie und Praxis zugleich sollen die Besucherinnen und Besucher dazu anregen sich mit der Kulturpflanzen-Vielfalt auseinanderzusetzen und Wissen zu Umwelt und Ernährung praxisnah vermittelt zu bekommen“, so Schleritzko.

Bevor es für das Team der Stadtbibliothek Purkersdorf wieder zurück in die Wienerwaldstadt ging, las Autorin Barbara Frischmuth aus ihrem neuen Buch „Schaufel, Rechen, Gartenschere“, das es künftig nun auch in der Purkersdorfer Bibliothek zum Ausborgen gibt.