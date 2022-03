„Bangen um ihr Leben“: Purkersdorfer Ehepaar zittert um Angehörige

„Wir versuchen, einen bescheidenen Anteil zu leisten“, sagt der Purkersdorfer Dmytro Yegorov. Gemeinsam mit seiner Frau Nataliya Bolbenko ist er für die Koordinierung und Sortierung von Spenden für die Ukraine im Pfarrheim Purkersdorf zuständig.

„Ich habe den Bürgermeister um Unterstützung gebeten und sie haben uns gemeinsam mit der Kirche Ressourcen zur Verfügung gestellt“, so der gebürtige Ukrainer (Infos: purkersdorf.at/Hilfe_fuer_die_Ukraine).

Große Sorgen machen sich die beiden um ihre Angehörigen, die zum Teil noch in der Ukraine sind.

„Es ist eine heikle Sache, hier geht es um ganz Europa. Wir stehen am Rand einer Nuklearkatastrophe.“ Dmytro Yegorov

„Wir bangen um ihr Leben. Meine Eltern sind mit meinen Großeltern auf dem Weg zu uns. Allerdings geht es nur sehr langsam voran. Die Staus sind enorm. Am Freitag haben sie für 250 Kilometer zwölf Stunden gebraucht. Die Großstädte sind überfüllt. Die Menschen müssen in ihren Autos auf der Straße schlafen“, erzählt Yegorov.

Nichte und Neffen haben die Familie bereits in Österreich aufgenommen. „Unsere Nichte war zu Besuch und bleibt jetzt natürlich hier. Sie ist 20 Jahre alt und studiert eigentlich in der Ukraine“, so Nataliya Bolbenko. Der 15-jährige Neffe hat derzeit noch Online-Unterricht, der aber immer wieder durch Fliegeralarm unterbrochen werden muss.

Doch nicht alle Verwandten wollen das Land verlassen. Bolbenkos Vater zum Beispiel hat vor in seiner Heimatstadt zu bleiben. Dort ist es derzeit noch ruhig. „Allerdings ist das Atomkraftwerk, das angegriffen wurde, nicht weit entfernt“, macht sich Bolbenko große Sorgen. „Es ist eine heikle Sache, hier geht es um ganz Europa. Wir stehen am Rand einer Nuklearkatastrophe“, fügt ihr Mann hinzu.

„Nie in meinen schlimmsten Träumen vorgestellt“

Dass es je Krieg in seinem Geburtsland geben könnte, damit hat der Purkersdorfer nicht gerechnet. „Zwar war seit 2014 offensichtlich, dass Putin die Ukraine als Staat zerschlagen will. Aber in meinen schlimmsten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass er einen Krieg mit dieser Brutalität und Zerstörungskraft beginnt. Viele Zivilisten sind bereits gestorben“, ist Yegorov bestürzt.

Mit seinem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versucht er jetzt den Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. „Es geht nicht um mich, dort leiden die Menschen“, sagt er. Um die Flüchtlinge besser zu unterstützen, schlägt er eine Plattform für Wohnungen vor. „Dorthin könnten sich Leute wenden, die Quartiere zur Verfügung stellen möchten“, meint der Purkersdorfer, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern seit 2010 hier lebt.

Eine Versicherung und ein Schulangebot seien außerdem wichtig. „Ich versuche gerade, für meinen Neffen eine Versicherung zu bekommen, damit er im Notfall zum Arzt gehen kann“, erzählt Yegorov. Hier könne die Politik eine geeignete Regelung schaffen. Ein Schulangebot ist für Yegorov ebenfalls bedeutend. „Damit die Kinder einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen können. Vielleicht kann man in St. Pölten so ein Angebot andenken“, schlägt er vor.

Sinnvoll wäre es für ihn auch, jene Fachkräfte, die geflüchtet sind, in Österreich gut einzusetzen. „Die Ukrainer, die kommen, wollen arbeiten und fragen sofort, ob sie wo anfangen können“, weiß der Purkersdorfer.

Bestürzt ist man auch in Gablitz ob der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine. Zwar herrscht keine Angst bei den Menschen, dass hier in Österreich etwas Ähnliches passieren könnte, doch das Mitgefühl für die Menschen in den Kriegsregionen ist überwältigend.

Unzählige Spenden wurden im Gablitzer Gemeindeamt abgegeben. Diese werden der Ukrainischen Gemeinde in Wien übergeben. Foto: Stöckl

Dies spiegelt sich auch an den Bergen von Hilfsmitteln wider, die sich im Gemeindeamt stapeln. Von dicken Steppjacken bis zu Schlafsäcken findet sich alles, was man zum Überleben in Krisensituationen im Winter benötigt.

Gemeinsam mit der Ukrainischen Gemeinde Wien und der Volksschule hat die Gemeinde Gablitz eine Sammelaktion gestartet. Nach nur drei Tagen konnten gleich mehrere Kleinlaster gefüllt werden, und gemeinsam mit einer in Gablitz beheimateten Familie mit ukrainischen Wurzeln ging es Richtung Polen. Und die Hilfsaktion geht weiter.

Nach dieser ersten Lieferung bedient man sich von nun an der Unterstützung der Ukrainischen Gemeinde in Wien. „Wir fahren jede Woche mit einem Bus in die Bundeshauptstadt und liefern alle Dinge, die uns die Gablitzer Bevölkerung gebracht hat, der Ukrainischen Gemeinde“, so Bürgermeister Michael Cech.

