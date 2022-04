Purkersdorfer: Spenden für Ukraine auch weiter gefragt

Werbung TLI Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

Dmytro Yegorov ist froh, dass seine Eltern und Großeltern wohlbehalten in Purkersdorf angekommen sind. Wie berichtet musste der gebürtige Ukrainer einige Zeit bangen, ob es seine Familie aus dem Kriegsgebiet schaffen wird.

„Schön langsam stoßen wir an unsere Kapazitätsgrenzen“

Yegorov hat für seine Familie bereits eine Wohnung organisiert, mit seiner Frau Nataliya Bolbenko unterstützt er auch die anderen ukrainischen Flüchtlinge. 127 sind derzeit in Purkersdorf gemeldet.

Immer wieder nimmt die Familie auch selbst Leute auf, bevor sie eine eigene Wohnung beziehen können, hilft beim Übersetzen oder berät sie in einer Whatsapp-Gruppe. „Schön langsam stoßen wir aber an unsere Kapazitätsgrenzen. Wir haben drei Kinder und meine Frau und ich sind berufstätig“, so Yegorov.

Die beiden zeigen sich aber überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft in Purkersdorf und bedanken sich bei den Menschen auch in einem offenen Brief. „Allerdings benötigen wir weiterhin Spenden, derzeit sieht es in unserem Lager im Pfarrheim schon recht mager aus“, sagt Yegorov.

Dmytro Yegorov konnte seine Eltern und Großeltern, die aus der Ukraine flüchten mussten, wieder in die Arme schließen. Foto: Foto privat

Auch Wohnungen seien kaum mehr vorhanden, das würde viele traurig stimmen. Und Schulen und Kindergärten hätten ebenfalls Kapazitätsgrenzen. „Obwohl sich natürlich alle vorbildlich verhalten und beispielsweise bei Integrationsstunden die deutsche Sprache üben“, fügt der gebürtige Ukrainer hinzu.

Yegorov glaubt allerdings nicht, dass der Krieg in seinem Geburtsland bald zu Ende gehen wird. „Es wird eher eine zweite Flüchtlingswelle auf uns zukommen. Vor allem die jüngere Generation versucht noch, das Land zu verlassen. Sie haben Angst um ihre Kinder“, meint der Purkersdorfer.

Die älteren Leute würden sich eher weniger Sorgen machen. Verwandte seiner Frau sind beispielsweise noch im Kriegsgebiet und wollen auch bleiben. „Wir helfen mit finanziellen Mitteln. Aber man bekommt längst nicht mehr alle Lebensmittel in der Ukraine“, so Yegorov.

