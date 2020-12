Mit der Verhinderung einer Baumfällung in der Friedrich-Schmidl-Straße sorgte vergangene Woche Stadtrat Josef Baum (Liste Baum und Grüne) für Aufsehen: Im Bereich des Bahndammes über der Bahnunterführung ins Irenental werden derzeit im Auftrag der ÖBB Bäume gerodet. Die Abholzung soll eine notwendige Stabilisierung des Bahndammes ermöglichen.

Bürgermeister: „Mir ist das Sicherheitsrisiko zu groß“

Am Fuße des Dammes sollten aber auch drei Bäume abgeholzt werden, obwohl sie für die eigentliche Stabilisierung nicht weichen müssten. Nach dem bereits zwei Nadelbäume gefällt wurden, stoppte der Stadtrat die Rodung des letzten Baumes persönlich und setzte sich mit den Bundesforsten in Verbindung. Laut dem Stadtrat sei nun bei einem Augenschein festgestellt worden, dass der Nadelbaum, der sich auf Purkersdorfer Stadtgebiet befinden soll, vollkommen gesund ist.

Meine Forderung ist, dass der Baum stehen bleibt“, so der Stadtrat. Die einzige Gefahr sei, dass bei einem starken Sturm der Nadelbaum nun leichter umstürzen könnte, da er jetzt alleine steht. Dies sei aber ein Risiko, dass man in Kauf nehmen könnte, meint Baum.

Einer anderen Meinung ist allerdings SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler. „Ich habe Montagvormittag den Auftrag gegeben, den Baum noch vor Weihnachten zu fällen. Mir ist das Sicherheitsrisiko zu groß“.

Auch er bestätigt, dass der Baum für gesund erklärt wurde, dennoch wurde der Stadtgemeinde empfohlen, den Baum umzuschneiden. „Es besteht Gefahr in Verzug. Da der Baum allein steht, könnte er von alleine umstürzen“, sagt der Stadtchef. Steinbichler kündigt zudem an, mit den ÖBB hinsichtlich der Pflanzung neuer Bäume in Verhandlung treten zu wollen.

Anrainer sollen mobilisiert werden

Josef Baum will aber den Nadelbaum weiterhin retten. Dass der Stadtchef die Fällung ohne ein schriftliches Gutachten und entsprechenden Unterlagen in Auftrag gegeben hat, ist für den Stadtrat unverständlich.

Laut Baum gebe es auch genügend Anrainer, die sich für den Erhalt des Nadelbaumes aussprechen, auch wenn dieser nun alleine steht. „Eine klare Mehrheit, der Personen, die dort wohnen, wollen, dass er stehen bleibt“, sagt der Stadtrat gegenüber der NÖN.

Die Arbeiter vor Ort hätten Baum mitgeteilt, dass die Arbeiten erst in 14 Tagen weitergehen würden. Da Steinbichler aber den Baum fällen will, überlegt der Stadtrat, die Anrainer zu mobilisieren. „Vielleicht hilft eine Unterschriftenliste“, so Josef Baum.