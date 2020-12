Dass in Zeiten von Corona der Stadt- und Gemeinderat virtuell arbeitet, ist durch die Gemeindeordnung gedeckt. Geht es nach der SPÖ und der Bürgerliste WIR!, sollten die handelnden Personen aber zumindest gefragt werden, ob ihnen das überhaupt recht ist.

Vergangenen Mittwoch hätte die Sitzung des Stadtrates mit einer Videokonferenz stattfinden sollen. Diese wurde aber dann abgesagt. SPÖ-Stadtrat Alfred Gruber wollte sich die Online-Durchführung ohne Absprache nicht gefallen lassen. „Ich habe gesagt, wenn sie stattfindet, dann mache ich eine Aufsichtsbeschwerde“, so Gruber. Die ÖVP müsse nachfragen, ob alle Stadträte einverstanden sind und auch das technische Equipment besitzen. Dieselbe Meinung vertritt WIR!-Stadtrat Wolfgang Kalchhauser, der genauso wie Gruber noch dazu die verspätete Übermittlung mancher Unterlagen kritisiert. Einzelne Teile seien erst einen Tag vorher übermittelt worden. „Ich kann kein 70 Seiten-Konvolut an einem Tag lesen“, sagt Kalchhauser. Laut dem Stadtrat passiere es öfters, dass benötigte Unterlagen erst kurz vor den Sitzungen eintreffen.

ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner hat die Stadtrat-Sitzung verschoben. Diese findet nun am 9. Dezember in Präsenz statt, und der Stadtchef möchte dort auch klären, wie in Zukunft die Sitzungen stattfinden sollen. „Das ist kein Problem, wir haben bis zur Gemeinderatssitzung genug Zeit“, so Schmidl-Haberleitner, der sich auch informieren will, ob genügend technisches Equipment bei den Stadträten vorhanden ist. Bezüglich den Unterlagen wies der Stadtchef darauf hin, dass nicht alle Unterlagen von Anfang an vollständig verfügbar waren. Aufgrund der Dringlichkeit müssten die Punkte zu den Unterlagen aber behandelt werden.

Ausschuss-Sitzung wurde nicht verschoben

Für Gruber ist die Thematik aber nicht vom Tisch: Da am Montag (nach Redaktionsschluss) ohne Vorabsprache online eine Sitzung des Wirtschaftsausschusses angesetzt war, kündigte er im NÖN-Gespräch an, eine Aufsichtsbeschwerde einzureichen.

Für ÖVP-Stadtrat und Ausschuss-Vorsitzenden Thomas Tweraser unverständlich: „Herrn Gruber ist die Arbeit gegen die Stadtregierung wichtiger, als die Arbeit für Pressbaum.“ Die Online-Abhaltung sei durch die Gemeindeordnung gedeckt, betont Tweraser.