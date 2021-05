Am Stammtisch der vereinsMAYERbühne nahm diesmal Lokalmatador Gernot Ruzicka Platz. Begleitet wurde er von Heinz Jiras, seinem Musikerkollegen der fünfköpfigen Band „Vorstadtcasanovas“. Mit ihrem langjährigen Erfolgsprogramm „Die Sauberen und die Schmutzigen Lieder“ von Georg Danzer füllten sie zahlreiche Auftrittsstätten. Dialekt liegt Ruzicka sehr, der Wiener Dialekt besonders. Aber wie kam es zum Bandnamen, der einem Songtitel von Georg Danzer geschuldet ist? Nach einem Kurzurlaub auf Zypern wanderte Ruzicka, der ehemalige Augenoptiker, der als „Glaserer von Purkersdorf“ bekannt ist und begeisterte Radsportler, 2005 kurzerhand dorthin aus und blieb sieben Jahre auf der Insel. Der Musik ist er treu geblieben, gesungen hat er allerdings auf Englisch.

Georg Danzer als Inspirationsquelle

Zurück in Österreich überlegte Ruzicka, welche Musik er fortan machen sollte, singen wollte er unbedingt wieder auf Deutsch. Gemeinsam mit seiner Liebsten wohnte er zu dem Zeitpunkt in Asperhofen, so wie anno dazumal Georg Danzer, der für Ruzicka zu den besten Liedermachern zählt. Inspiration genug für den gelungenen Bandnamen. In Heinz Jiras hat Ruzicka einen tollen Partner gefunden. Jiras bricht nach 1985 nach einer Begegnung mit James Brown sein Studium ab und widmet sich seither der Musik. Er singt, spielt Akkordeon und Keyboard, schreibt Texte und Musik. Jiras bespielte gemeinsam mit Wilfried Scheutz, Nino Holm und Klaus Kofler als „4xang“ zahlreiche Bühnen in Österreich und Deutschland.

Johannes Eschenbacher am Schlagzeug, Andreas Landau an der Gitarre und Bardia Khashajari am Bass vervollständigen die Vorstadtcasanovas. „Ich habe seit drei Jahren die Band, die ich mir immer schon gewünscht habe“, zeigt sich Ruzicka höchst zufrieden.

Neues Programm mit eigenen Liedern

Trotz neuem Programm „Lauter schöne Lieder“, ein Mix aus eigenen Songs und Austropop-Nummern, wurde ein Großteil der geplanten Auftritte auf das nächste Jahr vorschoben. Dem wunderbaren Song „Blue“, aus der Feder von Ruzicka und Jiras, kann man auf www.vorstadtcasanovas.at lauschen. Am 7. August spielen sie ein Openair-Konzert im Gasthaus Mayer.