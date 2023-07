Aufgeheizte Stimmung in der Bühne Purkersdorf

Im Rahmen des Purkersdorfer Kultursommers 2023 standen am vergangenen Wochenende hochkarätige Künstler auf der Bühne. Den Anfang machte am Freitag Christian Lahodynsky, der unter seinem Künstlernamen „Deliman“ zusammen mit der Gruppe „The Rockers“ das Publikum mit Reggae „unter Strom setzte“. Am Samstag füllte die seit dreißig Jahren erfolgreiche Soul-Funk-Band „Hot Pants Road Club“ die Bühne Purkersdorf bis auf den letzten Platz. Die gut 250 Besucherinnen und Besucher hielt es nicht lange auf ihren Sitzen. Schon nach kurzer Zeit war der Funke übergesprungen und trotz sommerlicher Indoor-Schwüle konnte kaum jemand die Füße stillhalten.

Bürgermeister Stefan Steinbichler und Stadträtin Waltraud Frontz freuten sich, die Veranstaltungen des Kultursommers dank vieler Sponsoren bei freiem Eintritt ermöglichen zu können.