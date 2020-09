Mit dem Kultursommer ist das Kulturprogramm in Purkersdorf nicht zu Ende. Denn die Bühne startet mit einem umfangreichen Programm in die Herbstsaison. Begonnen wird schon am Montag, 7. September mit !ndepmen im Rahmen der Blue Mondays, bei dem sich junge Bands präsentierten können. Insgesamt sind vier Veranstaltungen im September geplant.

Birgit Kindler Die Kulturevents besuchen

Den Auftakt bilden die „Wödmasta!“ am Freitag, 18. September, mit Mundartpop aus dem Feinkostladen. Weiter geht es dann gleich am Samstag, 19. September, mit mg3 (Martin Gesselbauer Trio). Und am Samstag, 26. September spielen Reflejos.

Auf den Saisonstart in der Bühne freut sich auch Bühne-Chef Karl Takats: „Die Gäste brauchen keine Angst zu haben. Sämtliche Bestimmungen werden eingehalten. Wir haben ja schon beim Kultursommer gesehen, dass es funktioniert.“