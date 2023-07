Sommerfrische Konzert im Pressbaumer Strandbad

Vollbild

FB

Das Sommerfrische Konzert im Strandbad Pressbaum war ein großer Erfolg. Martin Wallner, Evelyn Kolnberger, Gabriele und Herbert Grabmaier, Werner Kolnberger und Irene Wallner-Hofhansl genossen den Abend in vollen Zügen. Christian und Michaela Umshaus ließen sich das Sommerfrische Konzert im Strandbad Pressbaum nicht entgehen. Sängerin Mirella Alexandrova mit Gabi Turo und Martina Schneider. Wolfgang Gratschmaier bekam für die Organisation der Künstler und des Programms den Ehrentitel "Strandbad Intendant" verliehen. Wolfgang Gratschmaier im Duett mit Anita Horn. Künstler unter sich - Anita Horn, Thomas Böttcher und Ludmilla Alexandrova. Adi Schober sorgte für den richtigen Sound. Peter Voit beobachtete das Geschehen vom Liegestuhl aus. photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler

1 /46