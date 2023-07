Region Purkersdorf: Konzerte, Festivals und Kabarett

Open-Air Purkersdorf

Highlight in der Region ist natürlich das Open-Air-Konzert am Purkersdorfer Hauptplatz. Am Samstag, 26. August wird ab 20 Uhr Austropop-Legende Gert Steinbäcker bei freiem Eintritt zu hören sein. Als Vorband spielt die österreichische Band MaSchurAnz bereits ab 19 Uhr.

Kultursommer Purkersdorf

Aber nicht nur das große Open-Air-Konzert wartet auf das Publikum auch zahlreiche kleinere Konzerte werden im Rahmen des Purkersdorfer Kultursommers geboten. Bis zu diesem Abschlusstermin wird es zahlreiche kleinere Konzerte geben. Nächster Termin ist am Samstag, 8. Juli, um 19.30 Uhr in der Bühne Purkersdorf mit Kreis.U.Quer - natürlich bei freiem Eintritt.

Foto: Kreis.U.Quer, Kreis.U.Quer

Die Band „Kreis.U.Quer“ wurde Anfang 2020 von Sänger Andreas Budin und Multi-Instrumentalist Roman Embacher gegründet. Gemeinsam machen sie deutschsprachigen Pop/Rock. Wie vieles im Leben entstand auch die musikalische Reise von „Kreis.U. Quer“ aus einer Träumerei. Der erste gemeinsame Auftritt war eine spontane Gesangseinlage in einem Hop On/Hop Off-Bus in Barcelona. Mit den Singles „Jacky“, „Ruf doch an“, „Eigentlich“, „Still stehen” und „Man lebt nur einmal” begannen Kreis.U.Quer 2020 erfolgreich ihren Weg zum Debutalbum „Wegweiser”, das im Mai 2021 veröffentlicht wurde. Mit im Gepäck der Mitte Juni veröffentlichte neue Song “Es ist Sommer”.

WiWaHo-Festival

Heuer zum ersten Mal findet das WiWaHo-Festival im Irenental statt. An zwei Tagen warten besondere Konzerte, eine Podiumsdiskussion sowie ein Musikpicknick an einem besonders schönen Ambiente. Termin ist 15. und 16. Juli.

Tolle Kulturveranstaltungen gibt es aber auch in der Landeshauptstadt sowie in anderen Regionen des Bezirks.

Jazz im Hof

Von 24. bis 26. August findet im Innenhof des Stadtmuseums St. Pölten Jazz im Hof statt. An allen drei Veranstaltungstagen starten die Konzerte um 19.30 Uhr. Am Donnerstag treten das Jelena Poprzan Quartett sowie Gina Schwarz & Multiphonics 8 auf, die eine Hommage an Nick Drake bringen. Am Freitag geht es weiter mit Yaron Herman mit Solo Piano und dem Tuba Trio. Den Abschluss am Samstag machen Alpha Trianguli mit 180 Seconts to a new world und Shake Stew mit Heat.

SommerTheaterPark

Noch bis zum 16. Juli gibt es Ballett und Klassik im SommerTheaterPark in Wagram. Das Handlungsballett „Romeo und Julia“ wird am 7., 8., 14. und 15. Juli jeweils um 20 Uhr gezeigt. Da internationale Ballettmeeting bei dem junge Talente und internationalle Künstlerinnen und Künstler den Tanz feiern geht am 9. Juli über die Bühne. Karl Eichinger bringt mit den Wiener Instrumentalsolisten am 13. Juli ein Klassisches Konzert nach Wagram. Das Finale am 16. Juli macht die Sommernachtsgala mit Natalia Ushakova und dem Savaria Symphonieorchester.

Frequency

Von 17. bis 19. August wird St. Pölten wieder zur Festivalstadt wenn Menschen aus ganz Europa in die Landeshauptstadt strömen, um beim Frequency dabei zu sein. Headliner wie die Ärzte, Imagine Dragons, Kraftklub, Armin Van Buuren, Electric Callboy, K.I.Z, Limp Bizkit und Macklemore werden sich dort die Ehre geben. Genaue Infos zu den Bands gibt es auf www.frequency.at

Musik.STP FeSTPval

Nach zwei ausverkauften Jahren geht das musik.stp Festpval in die dritte Runde. Am 28. Juli treten das Tom Gomez Duo, Traincorn, Slooga, Salamirecorder & The HiFi Phonos, SchikK, Litha, Martin Rotheneder & Band und DJ Lichtfels auf. Einlass ist um 15 Uhr. Los gehts um 16 Uhr.

Ost-West Musikfest

Der Schwerpunkt des Ost-West-Musikfest liegt heuer auf Italien. Gleichzeitig geht es immer um die Verbindung und Begegnung zwischen de Gesellschaften. Am Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr geht es im Schloss Heiligenkreuz-Gutenbrunn mit der Paganini der Posaune weiter. An neun, noch anstehenden Terminen wird zwischen Juli und Oktober weiterhin gute Stimmung verbreitet.

Bluesfestival

Gemeinsam mit der Mojo Blues Band lädt Charlie Furthner zu dem seit 2004 bestehenden österreichischen Sommer-Blues-Festival ein. Mit mittlerweile über 1.000 Fans zählt das Geschehen am Ratzersdorfer See zu einem der angesehensten Bluesfestivals im ganzen Land. Das 20. Festival dieser Art wird am 29. Juli um 18 Uhr ausgetragen. Einlass beginnt ab 17 Uhr. Für ein umfangreiches Programm sorgen etwa Bonaventura Amann sowie die Mika Stokkinen Band und viele mehr.

Kulturfest im Schloss Walpersdorf

Wie in jedem Sommer gibt es auch heuer wieder ein Kulturfest der Lebensfreude im Schloss Walpersdorf. 2023 ist es großteils dem Künstler, Dirigenten und Geiger Emmanuel Tjeknavorian gewidmet. Die festliche Eröffnung ist am Samstag, 22. Juli, um 18 Uhr im Festsaal. Am Sonntag, 23. Juli, bringt das Ensemble des Herzogenburger Motettenchors unter der Leitung von Otto Schandl Antonio Caldaras Missa in G-Dur. Um 11 Uhr präsentiert dann bei der Sonntagsmatinee im Festsaal Emmanuel Tjeknavorian mit seinem neugegründeten Matrix Orchestra einen eigenen Klangkörper von Musikfreunden.

Donaubühne Tulln

Auch auf der Tullner Donaubühne warten heuer wieder einige kulturelle Highlights auf die Besucherinnen und Besucher. Am Samstag, 22. Juli spielt Martin Grubinger ein „Abschiedskonzert“. Martina Schwarzmann ist am 10. August mit ihrem Programm „Ganz einfach“ zu sehen.

Und wer auch heuer nicht auf Wolfgang Ambros verzichten kann, der kann nach Tulln fahren. Er gastiert am 12. August auf der Donaubühne. Weiter geht es dann am 18. August mit Viktor Gernots Programm „Schiefliegen“ und am 26. August sind Goran Bregovic & Wedding & Funeral Band „Three Letters from Sarajevo“ zu sehen. Unter dem Motto „Götterklang trifft Donaugold“ treten Andreas Schager, Thomas Hampson und Lidia Baich auf und den Abschluss bilden am 1. September Thommy Ten und Amelie van Tass mit „Zweifach zauberhaft“.