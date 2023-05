Musik und Kabarett in der Villa Kunterbunt

Den Anfang macht heuer das Kabarettduo Flo & Wisch in der Villa Kunterbunt in Pressbaum. Der Wiener Florian Roehlich und der Steirer David Krammer treten am Freitag, 2. Juni mit ihrem Programm „Bauchgefühl“ auf. Die Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 23 Euro.

Weiter geht es am Samstag, 24. Juni. Der Purkersdorfer Singer-Songwriter und Gitarrist Wolfgang Grünzweig wird gemeinsam mit seiner Band „gruen2g“ mit der neuen CD „9“ zu hören sein. Im Vorverkauf kosten die Karten 15 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.

Nach diesen Juni-Terminen tritt am Freitag, 29. September, das Denk Trio auf. Unter dem Motto „Es muss wohl Liebe sein“ spielen Birgit Denk und ihre Musikerkollegen ein Konzert für Liebende und die, die es noch werden wollen. Die Karten kosten 24 Euro. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 20 Uhr.

„Wir unterstützen hauptsächlich regionale Künstler und Newcomer“, so Daniela Nessizius von der Villa Kunterbunt. Nähere Infos unter https://www.villa.or.at.

Derzeit werden die beiden Oktober-Veranstaltungen gerade noch organisiert. Geplant ist am Samstag, 7. Oktober ein Rainbowkonzert sowie am Samstag, 13. Oktober die Schmid-Lesung „Schwarzfingernagel“.

Einen bunten Strauß von Liebesliedern bringen Birgit Denk und ihre Musikerkollegen auf die Bühne. Foto: FotoHUTT.atinfo@fotohutt.at, FotoHUTT.atinfo@fotohutt.at

