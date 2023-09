Herbstprogramm in der Bühne: „Die Mischung muss stimmen“

„Das Programm ist eine schöner Mix aus unseren Wünschen und den Anfragen, die wir bekommen“, so Bühne-Chef Karl Takats, der gemeinsam mit Werner Deimel wieder für abwechlungsreiche Veranstaltungen in der Bühne Purkersdorf gesorgt hat. „Geschaut haben wir darauf, dass sich die Genres breitgestreut sind, von poppig und rockig bis jazzig und bluesig und natürlich wird es auch Kabarettabende geben. Die Mischung muss stimmen“, soTakats. Besonders stolz sind er und Deimel darauf, dass Christian Muthspiel und das Orjazztra Vienna erstmals in der Bühne auftreten werden. „Das sind wirklich österreichische Topmusikerinnen und Topmusiker, die sogar auch schon tagelang in der Bühne geprobt haben“, berichtet Takats.

Zu den Programmhighlights zählen unter anderem aber auch die Musiker Thomas Gansch und Georg Breinschmied sowie Kabarettist Thomas Maurer, der schon Stammgast in der Bühne ist. „Wir sind nämlich die Lieblingsbühne vieler Künstlerinnen und Künstler“, ist Takats überzeugt. Und natürlich dürfen die beiden Weihnachtskonzerte von Uschi Hollauf nicht fehlen. „Ich glaube, wenn wir die mal nicht im Programm hätten, würde es Proteste geben“, lacht Takats.

Eine Neuentdeckung sind die Velvet Voices, die Pop- und Soulklassiker mit deutschen Texten versehen haben. „Wir versuchen natürlich aktiv Lücken mit Passendem zu füllen“, erklärt Werner Deimel. Zwei Konzerte wird es auch in der - seit heuer neuen - Jazz-Bar geben - da wird in kleinerem Rahmen gespielt. Das Herbstprogramm startet am Samstag, 9. September mit niemand Geringerem als Norbert Schneider, der sein neues Album präsentiert.

Der Kartenvorverkauf ist bereits angelaufen. „Allerdings entscheiden viele Gäste relativ spontan, ob sie eine Veranstaltung besuchen wollen oder nicht. Das hat sich seit Corona so ergeben und wird sich auch nicht mehr ändern“, vermutet Takats. Und Deimel ergänzt: „Früher wurden fast gar keine Karten an der Abendkasse verkauft, jetzt macht das ein Drittel aus.“