Premiere des Festivals am Wienerwaldhof in Tullnerbach

Im Zentrum stehen der Wienerwald und seine Geschichte, der in Tullnerbach gelegene Wienerwaldhof und die Vision, Kunst und Gesellschaft zu verbinden. Um diese Konstanten herum planten Markus P. Swittalek und Saskia Bladt – die für die konzeptionelle und künstlerische Leitung der Veranstaltung verantwortlich zeichneten – und ihr Team ein überregionales, interdisziplinäres Festival für klassische bis experimentelle Musik im Dialog mit Performance, bildender Kunst und Musiktheater. Mit einbezogen wurden dabei auch die Persönlichkeiten der vor Ort lebenden Menschen. Dies sowohl in künstlerischer und musikalischer Hinsicht als auch auf gastronomischer Ebene.

Die Geschichte des Wienerwaldhofes, der heute als eines der ältesten Gebäude in Tullnerbach gilt, reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Er diente dabei als Sommersitz, Meierei, Erholungsheim, Sanatorium und Pension. In diesen Funktionen war er immer auch inspirativer Ort für gesellschaftlichen Austausch und Zusammenkünfte verschiedenster Art. „Die Sommerfrische in diesem Gebiet wurde vor allem durch den Bau der Kaiserin Elisabeth-Bahn vorangetrieben“, weiß Swittalek. Besonders interessant ist dabei im Rahmen des Festivals die historische Liegehalle, die zu einem Musikpavillon verwandelt wurde. Mit der Wiese davor als offenem Zuschauerraum.

Das Premierenjahr startete am Samstag, 15. Juli, mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Sommerfrische – Kulturluft im Wienerwald“. Moderator Swittalek diskutierte mit dem EU-Abgeordneten Lukas Mandl, dem Tullnerbacher Bürgermeister Johann Novometsky, Ärztin Sonia Horn, Komponistin Saskia Bladt und Tenor Norbert Ernst. Später folgte die gemeinsame Performance „Poetic Space“ von Choreographin Eva-Maria Kraft und Komponisten Rupert Huber, die den Dialog zwischen Tanz und Musik und die gleichzeitige Kommunikation mit Raum, Umwelt und Ort in den Mittelpunkt stellte. Für den Abschluss des ersten Festivaltages sorgten Pianist Jens Fuhr und Künstlerin Sophie von Arnim mit ihrem Nachtkonzert, die die zahlreichen Zuschauer mit Werken von Chopin, Liszt, Schubert und anderen auf eine kaleidoskopische Reise durch die Nacht entführten. „Dank des tollen Wetters konnten die Gäste bis zum Konzertende im Sommergewand auf der Wiese verweilen“, freute sich Creative Producerin Leonora Scheib.

Am Sonntag wurde das Festival mit einer Schubertiade mit Instrumentalisten und Sängern aus dem Tal, aus Niederösterreich und Wien beendet. Zu den teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern zählten unter anderen Hartmut Keil, Christoph Ulrich Meier, Jens Fuhr, Kristiane Kaiser, Tatjana Schullern und Norbert Ernst.

Die Weichen für das kommende Jahr, das WIWAHO-Festival 2024, wurden bereits gestellt. Ganze zehn Tage lang soll der Wienerwaldhof den Rahmen für Kunst und Kultur bilden. Ein Raumkonzept, dass den passenden architektonischen und künstlerischen Rahmen darstellt, wird dafür von Eva Gantar und Markus Swittalek entwickelt.