Mauerbacher Kulturherbst wird bunt

Auch für diese Saison steht wieder ein bunt durchmischtes Programm für den Mauerbacher Kulturherbst an. Mit viel Abwechslung startete der Kulturherbst diese Woche am 4. September und bietet so einige Veranstaltungen, bei denen für jede Person etwas dabei ist.

Eingeläutet wurde der Mauerbacher Kulturherbst in diesem Jahr von dem Don Kosaken Chor Serge Jaroff. Diese spielten am 4. September in der Pfarrkirche Mauerbach.

Ab 10. September gibt es im Heimatmuseum die Sonderausstellung „STEIN.REICH“ zu sehen. Gezeigt werden Gesteine sowie Mineralien aus Mauerbacher Sammlungen. Weitere Ausstellungen sind jeden Sonntag jeweils von 10 bis 12 Uhr im Heimatmuseum zugänglich.

Am 17. September findet ab 10.15 Uhr eine Familienmesse mit Erntedank & Pfarrcafe in der Pfarre Mauerbach statt. In der Messe wird Gott für die Gaben der Ernte gedankt. Mit anschließendem Pfarrcafe. Am 1. Oktober findet die Messe ebenfalls um 10.15 Uhr in der Pfarre Steinbach statt.

Auch die Feuerwehrjugend Steinbach lädt im September zu einem Event. Am 23. September um 10.30 Uhr sorgen diese nach einem Festakt zum 43-Jährigen zu Spielstationen. Für das leibliche Wohl ist wie immer ebenfalls gesorgt.

Am gleichen Wochenende, nämlich am 23. und 24. September, finden in der Kartause jeweils von 10 bis 18 Uhr die Tage der offenen Kartause statt.

Ein weiteres Highlight im September ist die Kreativ-Nacht am 29. September von 19 bis 22 Uhr, die vom Menschengarten veranstaltet wird. Auch am 10. November findet noch einmal eine Kreativ-Nacht statt. Bei diesem können Interessierte einen „Kreativen Abend“ mit Gleichgesinnten bei Snacks und Getränken genießen.

Bunt in den Oktober und November

Am 1. Oktober steht von 8 bis 11 Uhr von der Freiwilligen Feuerwehr Mauerbach ein Familienwandertag an, ehe es am 6. Oktober mit einem weiteren Event von „Tut gut"! Mentale Gesundheit Vortrag: Glücksforme(l)n“ am Gemeindeamt weitergeht. Weitere Vorträge von Tut gut! finden am 27. Oktober sowie 23. November jeweils am Gemeindeamt um 19 Uhr statt.

Ein besonderes Highlight insbesondere für Kinder und Jugendliche ist das Drachenfest der Sportunion am 8. Oktober um 15 Uhr auf der Feldwiese. Die Sportunion Mauerbach hofft auf ein gutes windiges Wetter, um die Drachen am Fußballfeld auf der Feldwiese steigen zu lassen.

Auch im Oktober veranstaltet der Menschengarten einige Events. „Ich liebe den Dschungel“ findet am 6., 13. sowie am 20. Oktober von jeweils 15 bis 16 Uhr statt. Auf eine Abenteuerreise in den Dschungel, wo Tiere getroffen und Lieder gesungen werden dürfen sich Eltern und Kinder bis 7 Jahre freuen.

Kabarett ist im Oktober mit Bernhard Murg & Stefano Bernardin: „...bis einer weint!“ auch vertreten. Diese treten am 8. Oktober um 19 Uhr in der Schlossparkhalle auf. Tickets dafür gibt es sowohl am Gemeindeamt sowie unter oeticket.

Abschließend finden am 26. November noch die Ausstellungseröffnung. „Holz- und Linolschnitte“ um 11.15 Uhr im Heimatmuseum statt. In der Sonderausstellung werden Holz- sowie Linolschnitte von Waltraud Sarny gezeigt.

Mit dem Abschluss des Kulturherbstes wird mit dem Adventmarkt von 1. bis 3. Dezember in der Kartause Mauerbach die Winterzeit eingeläutet.