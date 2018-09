Was ist PUKK? - Der Purkersdorfer Kulturkreis. Und der hat für seine Abonnenten ein buntes und vielfältiges Programm zusammengestellt. Für Obmann Richard Hollinek und Niki Neunteufel geht es bereits in dieser Woche los.

„Wir haben uns wieder sehr bemüht unseren Mitgliedern ein ganz außergewöhnliches Programm bieten zu können“, verspricht Niki Neunteufel. Das Programm ist sogar so gut, dass es für „Heilbutt und Rosen“, am Donnerstag, den 20. September, im Stadtsaal, nur noch Restkarten gibt.

Größen des Kabaretts im Stadtsaal zu Gast

„Die erhält man am einfachsten im Nikodemus“, so Neunteufel. Die Kabarettformation wird mit einem „Best of 25 Jahre“-Programm auftreten und den Stadtsaal mit Lachern füllen – so viel ist garantiert.

Doch das ist noch nicht alles, denn Steffi Werger hat sich ebenso wie Viktor Gernot und Andi Vitasek angesagt. Ein besonderes Zuckerl erwartet die Purkersdorfer beim Auftritt von SOKO-Kitzbühel-Star Heinz Marecek, der am 22. November ein Weihnachtsprogramm präsentieren wird. „Auch hier gibt es noch Restkarten. Die anderen Termine sind leider schon restlos voll“, sagt ein stolzer Niki Neunteufel und freut sich schon auf die Veranstaltungen.

Programm

Donnerstag, 20. September, Heilbutt und Rosen.

Donnerstag, 18. Oktober, Steffi Werger.

Donnerstag, 22. November, Heinz Marecek .

Donnerstag, Am 7. März, Andreas Vitasek.

Donnerstag, 11. April, Viktor Gernot. Beginn jeweils, 20 Uhr