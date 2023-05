Buntes Programm bei freiem Eintritt im Wienerwald

Neun Mal Musik vom Feinsten - von Pop über R&B bis hin zu Reggae und Blues. Dabei treten lokale Künstlerinnen und Künstler ebenso auf wie überregional bekannte. Das ist der Purkersdorfer Kultursommer. Eröffnet wird der Musiksommer am Samstag, 1. Juli, am Purkersdorfer Hauptplatz mit Broadcast Gramophone und Nnoa. Ab 19.30 Uhr nehmen die Musiker der Gruppe Broadcast Gramophone die Zuhörenden mit auf eine Reise durch die Musikgeschichte. Dabei schaffen sie aus bekannten Songs ihre eigenen Versionen.

Weiter gehts 20.30 Uhr mit der Sängerin Nnoa. Der Purkersdorfer Hauptplatz ist der jungen Musikerin aber nicht fremd: Bereits 2022 ist sie beim Open Air „Falco - Coming Home to Purkersdorf“ als Support-Act aufgetreten. Nnoa ist eine Newcomerin aus den Musikbereichen R&B und Pop. Ihre Songs handeln von eigenen Erlebnissen und Geschichten, die sie dem Publikum am 1. Juli musikalisch erzählen wird.

Kreis.U.Quer am 8. Juli

Weiter geht es bereits eine Woche später, nämlich am Samstag, 8. Juli, mit Kreis.U.Quer in der Bühne Purkersdorf. Die Band wurde 2020 von dem Wiener Andreas Budin und dem Wolfsgrabener Roman Embacher gegründet. Zu hören gibt es von den beiden, die zusammen mit ihrer Band auftreten werden, deutschsprachige Pop/Rock-Songs.

Kreis.U.Quer gibt es am 8. Juli in der Bühne Purkersdorf zu sehen. Foto: DownUnderCreativeStudio

Philipp Griessler am 21. Juli

Nachdem am dritten Juliwochenende aus musikalischer Sicht eine Pause eingelegt wird, geht es am Freitag, 21. Juli, mit Mundart weiter. Der Liedermacher, Komponist, Autor und Sänger Philipp Griessler wird im Wienerwaldgasthaus Klugmayer in der Deutschwaldstraße den Gästen einen gemütlichen Abend bescheren. In seinen Liedern finden sich seine Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle wider. In seinen Auftritten nimmt er das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch autobiografische Lebensabschnitte und zwischenmenschliche Poesie.

Am 21. Juli gibt Philipp Griessler Mundart-Hits im Wienerwaldgasthaus Klugmayer zum Besten. Foto: Alexander Wieser

Reggae und Funk am letzten Juliwochenende

Alle Reggae-Liebhaber kommen Ende Juli, konkret am Freitag, 28. Juli, in der Bühne Purkersdorf auf ihre Kosten. Der Purkersdorfer Musiker Christian Lahodynsky alias Deliman gibt gemeinsam mit den Musikern der slowenischen Band „Siti Hlapci“ Reggae-Klänge zum Besten. Nach einer erfolgreichen Zusammenarbeit im Sommer 2022 entschieden sich die Musiker dazu, gemeinsam weiterzumachen. Als Formation „Deliman and the Rockers“ gibt es die Musiker nun Ende Juli zu hören.

Foto: Hot Pants Road Club

Gleich am nächsten Tag - Samstag, 29. Juli - gibt es in der Bühne Purkersdorf rockige und funkige Musik von Hot Pants Road Club zu hören. Im vergangenen Jahr feierte die Formation 30-jähriges Bestehen, heuer bringen sie ihren unvergleichlichen Sound auf die Bühne, der aus einer schnörkellosen Rhythmusgruppe, funkig-jazzigen Bläsersätzen und seelenvollen Sologesängen besteht.

Drei Termine im August

Am Donnerstag, 3. August, kommen alle Liebhaber des Rock´n´Rolls auf ihre Kosten. Manfred Chromys Texasschrammeln sorgen im Innenhof des Rathaus mit ihrem Programm „Melange of Music“ für die nötige Tanzmusik. Nicht umsonst ist Manfred auch bekannt als „Elvis des Wienerlieds“.

Am 11. August heizen Floris and the Flames die Bühne ein. Die rothaarigen Musiker aus Belgien rund um den in Purkersdorf lebenden Floris Willem, werden ihr Publikum mit Crossover begeistern. Zu hören gibt es klassische Klänge ebenso wie Hits aus Pop und Rock sowie Eigenkreationen.

Last but not least gibt es am Freitag, 18. August, die Blues Brothers Corporation in der Bühne Purkersdorf zu hören. Mit einem Programm aus Musik, Animation und Tanzeinlagen schließt die elfköpfige Band den diesjährigen Kultursommer. Dabei wird das Publikum mit Hits wie „Soul Man“, „Gimme Some Lovin“ und „Everybody Needs Somebody to Love“ zum Abschluss zu einer Zeitreise in die 1980er Jahre eingeladen.

