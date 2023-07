Gleich zwei Acts an einem Wochenende

Fans der Musikrichtungen Reggae sowie Soul und Funk kommen am Wochenende im Zuge des Purkersdorfer Kultursommers voll auf ihre Kosten. Am Freitag gastieren „Deliman and the Rockers“ ab 19.30 Uhr in der Bühne Purkersdorf. Hinter Deliman steckt der Purkersdorfer Christian Lahodynsky, der auf einem Festival in Slowenien die slowenische Gruppe „The Rockers“ kennengelernt hat. Gemeinsam haben sie beschlossen, Musik zu machen. Das Ergebnis gibt es kommenden Samstag in der Bühne bei freiem Eintritt zu hören und sehen.

Christian Lahodynsky aka "Deliman" ist am Freitag gemeinsam mit "The Rockers" in der Bühne zu sehen und hören. Foto: Kevin Rieseneder, Kevin Rieseneder

Am Samstag geht es schließlich weiter mit der Gruppe „Hot Pants Road Club“. Bereits seit über 30 Jahren gibt es die Band, die aufgrund eines Konzertausschnitts von James Brown in der ORF-Sendung „Ohne Maulkorb“ und dessen Song „Hot Pant Road“ entstanden ist. Die Roitinger-Brüder Christian, Franz und Andreas sowie der Saxophonist Thomas Wimmer waren davon so schwer beeindruckt, dass sie nur kurze Zeit später den „Hotpants Road Club“ ins Leben riefen. Zu hören gibt es ihre funkigen und souligen Sounds kommenden Samstag, 29. Juli, ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt in der Bühne Purkersdorf. Langweilig wird es garantiert nicht, denn: „Bei uns wird das Publikum aktiv eingebunden“, verspricht Andie Gabauer.