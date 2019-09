3.000 Gäste bei 14 Veranstaltungen (ohne Open-Air-Konzerte), das ist die Bilanz des Kultursommers, der heuer erstmals von Stadträtin Ingrid Schlögl organisiert wurde. „Das Programm wurde sehr gut angenommen, wir hatten durchwegs volles Haus“, freut sich Schlögl. Ihre Absicht sei es gewesen, eine breite Zielgruppe anzusprechen. „Von Hip-Hop für die Jungen über Kabarett, Wienerlieder, Disco und Jazz war für jeden etwas dabei“, so Schlögl. Wert gelegt hat sie auch darauf, dass so viele Künstler wie möglich aus der Region kommen. Zwischen 30.000 und 35.000 Euro kosten der Stadtgemeinde die Veranstaltungen, die bei freiem Eintritt stattfinden. „Die Künstler sind mit ihren Gagenforderungen sehr kooperativ, wir stoßen auf großes Verständnis, da wir die Konzerte gratis anbieten“, berichtet die Stadträtin.

Pläne schmiedet sie auch schon für den Kultursommer 2020. „Diesmal wird nicht vor dem ersten großen Open-Air-Konzert eröffnet“, erklärt sie. Denn das Konzert findet schon am 6. Juni statt.

Würde man die Eröffnung vorher machen, würden sich die Veranstaltungen zu lange ziehen, deshalb gibt es die Eröffnung erst am 27. Juni. „Und in zweieinhalb Monaten gehen alle Konzerte über die Bühne“, sagt die Kultur-Stadträtin, die so die Konzert-Reihe „geballter und sichtbarer“ machen will.

Neben einem Programm für alle Geschmäcker will Schlögl versuchen mehr Künstlerinnen auf die Bühne zu bringen. „Ich werde schauen, wo die künstlerischen Frauen sind“, schmunzelt die Kultur-Stadträtin.