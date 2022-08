Purkersdorf erlebt eine Zeitreise in die 1970er Jahre

Werbung

Mit Disco-Hits aus den 1970er Jahren geht der Purkersdorfer Kultursommer kommenden Freitag, 19. August, bereits in sein großes Finale. Die Formation „Crazy Heels“ wird sich mit dem Publikum auf eine Zeitreise in die 1970er und 80er Jahre begeben. Gemeinsam mit dem Publikum tauchen die Künstler in die Disco-Welt des vergangenen Jahrhunderts ein und werden Hits von Boney M, Kool & And The Gang aber auch Village People zum Besten geben.

Nach dem Eröffnungskonzert mit Marvie Pfeifer und Nastja Isabella sowie den Konzerten von Christian Eigner, Minisex, Romantic Slivo, Maschuranz, Der Nino aus Wien und Please, Mrs. Henry! komplettiert „Crazy Heels“ mit „The All In One Disco Show, Vol. 4“ die Reihe der acht Kultursommer-Konzerte. Gespielt wird ein letztes Mal in der Bühne Purkersdorf bei wie gewohnt freiem Eintritt.

