Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, so auch das Programm des Purkersdorfer Kultursommers. Nach den Auftritten von Clemens Schaller und dem Alper Yakin Trio vergangenes Wochenende wird kommenden Freitag der Kabarettist und DJ David Scheid den Kultursommers offiziell schließen – zumindest die Erwachsenen-Konzerte. Einen Sonderprogrammpunkt für Kinder gibt es am letzten Ferienwochenende noch: Agathes Musikkoffer gastiert zum dritten und vorerst letzten Mal am Sonntag, 5. September, mit Tanzgefiedel – Amerika im Steinbruch Dambach.

Klassisches Kabarett und Hip Hop

Bevor es allerdings soweit ist, bringt Scheid das Publikum in der Bühne Purkersdorf noch einmal zum Lachen. „Die Leute dürfen sich auf ein klassisches Kabarett freuen, das sich ziemlich am Hip Hop orientiert“, erklärt der Kabarettist im NÖN-Gespräch. Scheid wird in seinem Programm „Entschuldigung – haben Sie auch 1 fetteren Beat?“ nicht nur den Musikstil Hip Hop thematisieren und veräppeln, sondern auch soziale und politische Themen aufgreifen und den Besuchern schmackhaft darbringen.

„Mein Programm ist eine Darstellung dessen, was ich sehe. Ich möchte damit dem Publikum meine Sichtweise zeigen, ohne die Dinge, wie beispielsweise die österreichische Innenpolitik, zu werten“, erklärt Scheid. Gemixt wird das Kabarettprogramm mit Stand-up-Nummern sowie Musik aus Mischpult und Plattenspieler.

Seine Liebe zu letzterem hat er bereits in jungen Jahren für sich entdeckt – und zugleich auch eine innige Verbindung zur Region. „Ich habe mir mit meinem ersten Gehalt einen Plattenspieler gekauft. Gemeinsam mit Freunden habe ich dann in Gablitz begonnen, selbst Platten zu pressen. Wir haben bestehende Platten zerschnitten und wieder auf Platten gepresst. Aus den anfänglichen Blödeleien ist dann Jahre später mein Kabarett entstanden“, erzählt Scheid im Gespräch mit der NÖN.

Er selbst freut sich deshalb auch schon ganz besonders auf das bevorstehende Purkersdorf-Konzert. „Ich freue mich, dass ich endlich dort spielen darf, wo ich so viele Freunde habe.“

Termin: David Scheid, „Entschuldigung – haben Sie auch 1 fetteren Beat?“, Freitag, 20. August, 19.30 Uhr, Bühne Purkersdorf. Eintritt frei.