Nicolette Ségur-Cabanac und Marcus Zbonek zeigten vergangene Woche beim Sommertheater ihr schauspielerisches Talent: Mit der Produktion „Memoiren der Sarah Bernhardt“ von John Murrel feierte das Duo des Mauerbacher Kulturvereins Kunststücke eine großartige Premiere.

Bedingt durch die Pandemie hat man sich dieses Jahr für ein Zwei-Personen-Stück entschieden, um die Proben so sicher wie möglich zu gestalten, erklärt Ségur-Cabanac, die Obfrau des Kulturvereins. Gespielt wurde unter freiem Himmel im Garten des Kartausencafés. „In der Geschichte geht es darum, dass die alternde Diva Sarah Bernhard mithilfe ihres Dieners Pitou die wichtigsten Momente ihres Lebens Revue passieren lässt. Um das Publikum an ihren Memoiren intensiv teilhaben zu lassen, erwecken wir die Erinnerungen mit Video-Mapping und mehreren Beamern zum Leben und reisen so durch längst vergangene Tage“, erklärt Hauptdarsteller Marcus Zbonek, der auch Regie führte. Dass der Plan bei den bisherigen Aufführungen aufging, zeigte sich bei den Reaktionen aus dem Publikum. „Ich war begeistert, wie sich das anfänglich minimalistische Bühnenbild im Laufe des Stücks als fantastischer digitaler Raum der Träume entpuppt“, so Vizebürgermeister Georg Kabas.

Wer das Stück des Mauerbacher Kulturvereins noch sehen möchte, kann noch diese Woche Vorstellungen besuchen. Weitere Aufführungen finden noch am 2., 3. und 4. September statt. Restkarten gibt es bei der Abendkasse. Infos zum Stück sind zudem unter www.kunststuecke-mauerbach.at zu finden.