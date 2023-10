Tullnerbach stand ganz im Zeichen der Kultur

Vollbild

FB

Gisela Clio Holborn kündigte mit ihrem Gong die einzelnen Programmpunkte an. Die vielseitige Künstlerin stellte zwei Bilder aus und bot gemeinsam mit Maria Kapelari am Sonntag einen Jodel- und Yojk´n-Workshop an. Bürgermeister Johann Novomestsky begrüßte seitens der Gemeinde Tullnerbach die Gäste im Gemeindezentrum. Der Musikverein Tullnerbach eröffnete das Kreative Tullnerbach 2023 musikalisch. Ursula Tscherne mit einem ihrer Werke, die im Festsaal und auf der Galerie ausgestellt wurden. Wolfgang Grünzweig und Band heizten am Freitag Abend mit rockig-groovigen Songs den zahlreichen Gästen ein. Maler Walter Wegger zeigte seine neuen Tierporträts. Lukas Haselböck, künstlerischer Leiter, vertonte mit seinen Kollegen vom Wiener Komponistenquartett Ausschnitte aus dem neuen Buch von Kinderbuchautorin Melanie Laibl. Zur Eröffnung des Kreativen Tullnerbach 2023 trat auch die Teenager-Band "Why not" mit Musik von den 60ern bis heute auf. Die Stadtbibliothek Pressbaum und die Musikschule Oberes Wiental erzählten gemeinsam Michael Endes Geschichte von "Tranquilla Trampeltreu". Bettina Rossbacher, Hörbuchsprecherin unde Gestalterin literarischer Programme, las Texte von Reformpädagogin Eugenie Schwarzwald. Gernot Galib Stanfel lud zum Tee beim Derwisch. Mireille Perreaux tanzte dazu. Unter dem Motto "Allez, dansez!" zeigte das Ensemble von Mireille Perreaux Bal folk Tänze. Maria Kapelari brachte den Gästen das Jodeln und Yojk´n näher. Betty Barisits, Christine Foetsch, Ursula Tscherne und Lukas Haselböck organisierten das Kreative Tullnerbach mit großem Engagement.

1 /15