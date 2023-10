Der Pfarrsaal wird zum Ballroom

Auf der Bühne steht Martin Zehetner mit seiner Vier-Mann- Band Union Sax. Über das Parkett schweifen die Tanzpaare, unter ihnen Silvio Pötschner und Sigrid Hochreiter, die bereits an einer Senioren Weltmeisterschaft teilgenommen haben.

Für das Tanzevent, das am Samstag in Wolfsgraben über die Bühne gehen wird, wird Organisator Matthias Bock den Pfarrsaal in einen Ballroom verwandeln. Der Tanzsporttrainer zeichnet gemeinsam mit seiner Frau für den Herbsttanz, ein Teil des Kulturzyklus 2023, verantwortlich.

Tanzmusik ist live

Das besondere Highlight des Abends ist die Live-Musik. Der Tanzsport komme im Training für gewöhnlich mit Musik aus der Dose aus, bemerkt der Tanzsporttrainer. Als in den Vorbereitungen die Musikband Union Sax zusagt hatte, war klar, das damit für die Region ein Mehrwert entsteht. Es sei wichtig, dass Kultur auch in der Region stattfindet, betont Matthias Bock.

Mit Gospel über das Parkett

Nach der Pandemiezeit, wo so gut wie nichts mehr stattgefunden habe, sei ein Live-Event von besonderem Interesse. Die Band Union Sax hat in ihr Tanzmusikrepertoire für Samstag Gospellieder aufgenommen. „Die spielen extrem gut und sind in Wolfsgraben auch für die Gestaltung der heiligen Messe bekannt“, sagt Bock.