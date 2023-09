60 Personen bei Klimademo in Pressbaum

30 Kinder und 30 Erwachsene nahmen an der Klimademo in Pressbaum teil. Die angemeldete Kundgebung wurde von der Polizei begleitet. „Es fand ein respektvoller Umgang zwischen den Autofahrern und jungen und junggebliebenen Klimaschützern statt“, so die Organisatoren. Nach Ende der Demonstration wurde an die Grünen-Vizebürgermeisterin Ingrid Burtscher eine Petition überreicht. Darin werden mehr Radwege, mehr Bäume sowie mehr öffentlicher Verkehr gefordert.

Geteilter Meinung war die Bevölkerung zur Klimademo, einerseits stimmten Bürgerinnen und Bürger zu, dass es im Ortsgebiet früher viel mehr Bäume gegeben habe, andererseits zeigten sich manche empört und konnten den Sinn der Klimademo nicht nachvollziehen. „Dabei ist auch in Pressbaum der Klimawandel merkbar“, so die Organisatoren.