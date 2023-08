Gablitzer Künstler laden ein

Am Samstag, 26. August, ab 14 Uhr, und am Sonntag, 27. August, ab 10 Uhr, ist es so weit. Der Gablitzer Kunstkeller von Josef Vyborny und Freyraum von Gerald Frey freuen sich einmal mehr, Interessierte bei der „Kunst auf der Wiesn“ begrüßen zu dürfen. Schönwetter vorausgesetzt. Neben der Laabacher Weinschenke in Gablitz präsentieren Künstlerinnen und Künstler aus der Umgebung ihre Bilder, Fotografien, Skulpturen und Kleinkunst. Die Werke können sowohl besichtigt als auch gekauft werden. Am Samstag gibt es ab 18 Uhr für all jene, die sich einen Platz reserviert haben, einen Grill & BBQ Abend mit Highlights vom Thüros-Grill.