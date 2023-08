Gablitzer Kunstschaffende empfingen in entspannter Atmosphäre

Vollbild

Dunkle Regenwolken, die sich zum Glück nie entluden, und ein auffrischender Wind sorgten nach der Hitze der letzten Wochen für eine interessante Atmosphäre an den Hängen des Wienerwaldes, wie gemacht für die Präsentation der neuesten Kunstwerke der Gablitzer Künstlerinnen und Künstler. Die dreidimensionalen Kunstwerke von Friedrich Unger, in denen sich Kugeln immer symbolisch wiederfinden, entführen den Betrachter in eine Welt der Fantasie. Liliya Butenko, die aus der Ukraine nach Gablitz gekommen ist und die hiesige Künstlergemeinschaft erst seit kurzem bereichert, malt bevorzugt Tiere und die österreichische Landschaft. Der Schaffensprozess selbst ist es, der Karoline Zingl, die erst seit etwas über einem Jahr malt, zu ihren Werken inspiriert. Sie experimentiert gerne mit vielen Schichten von Farbe und lässt sich vom Ergebnis überraschen. Bei Irina Maric steht der therapeutische Zugang zur Kunst im Mittelpunkt. In ihren Kreativ-Workshops will sie bald auch in Gablitz mit Kindern und Erwachsenen arbeiten. Das Kunsthandwerk ist eine der Leidenschaften von Elfi Möstl, die mit ihren kreativen Taschen auf großes Interesse bei den Besuchern stieß. Eines der neuen Werke von Veranstalter Gerald Frey vom Gablitzer Freyraum, der vor kurzem auch eine erfolgreiche Ausstellung in Oberösterreich organisierte. Auch Josef Vyborny vom Gablitzer Kunstkeller war nicht nur als Veranstalter aktiv, sondern präsentierte auch seine Werke. Barbarella Villekulla, deren abstrakten Gemälde nun auch auf ihrer eigenen Homepage bewundert werden können, lässt sich von allen Bereichen des Lebens inspirieren.

