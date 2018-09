Ein Kellerlokal bietet Kunstschaffenden in der Gemeinde Platz zur Präsentation ihrer Bilder - mit dem Ende des Sommers öffnet dieses wieder seine Pforten. Besitzer des Gablitzer Kunst Kellers und Initiator der Aktion ist Josef Vyborny.

„Mein Anliegen ist es, Kunstschaffenden aus der Umgebung Raum für ihre Bilder, Fotografien oder Skulpturen zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig sollen so auch Kunstinteressierte in den Genuss vielfältiger Werke kommen“, erzählt der Besitzer des Kellerlokals. Bereits seit zwei Jahren stellt der kunstinteressierte Gablitzer Kreativen seinen Raum zur Verfügung und organisiert im Rahmen dessen auch in regelmäßigen Abständen Ausstellungen. „Meine Angebote werden von vielen Menschen – sowohl Kunstschaffenden als auch Besuchern – gerne in Anspruch genommen. Das freut mich natürlich,“, sagt Vyborny.