Gablitzer Theater 82er Haus wartet mit großen Namen auf

„In den ersten zehn Tagen haben wir für diese Produktion bereits über 1.000 Karten abgesetzt. Der Verkauf läuft also hervorragend“, blickt Intendant Markus Richter guten Mutes in die noch junge Herbstsaison 2023/24, die am 15. September, um 19.30 Uhr, mit Andy Lee Lang und seinem Programm „Weana Gaude“ startet. Die Rede ist – fast möchte man hinzufügen „selbstverständlich“ – von „The Sound of Christmas“. Seit unglaublichen 29 Jahren, seit dem Jahr 1995, steht dieser Titel auf dem Spielplan und lockt Saison für Saison Tausende Zuschauer an, die sich auf Weihnachten einstimmen wollen. „Es ist wirklich toll, wie es sich entwickelt hat“, freut sich Richter. „Das ist schon etwas Besonderes.“ Erstmals wird Tanja Petrasek mit dabei sein, die zuletzt bei den Sommerspielen in Weitra aktiv war. Das Ensemble rund um Barbara Endl-Kapaun ist heuer, wie schon in den letzten Jahren, auch außerhalb von Gablitz zu bewundern und geht im Osten Österreichs auf Tour.

Eckel und Brezina starten ihre Programme in Gablitz

Nach einer zehnjährigen Pause wird mit Klaus Eckel ein ganz großer Name der heimischen Kabarettszene nach Gablitz zurückkehren. Damals, am Anfang seiner Karriere stehend, galt er als Geheimtipp. Heute, nach einer Auszeit mit seinem neuen Programm „Eckel spielt sich wieder“ zurück auf den Bühnen, waren seine beiden Auftritte in Gablitz innerhalb weniger Stunden ausverkauft.

Karten gibt es dagegen noch für einen anderen Superstar. Thomas Brezina, dessen Werke in unglaubliche 29 Sprachen übersetzt wurden, wird sein erstes Soloprogramm „Lieben, lachen, anders machen“, in dem er Einblicke in sein Leben und seine Karriere gewährt, Anfang November einmalig als Vorpremiere präsentieren.

An die Erfolge von „The Sound of Christmas“ anknüpfen und eine neue Tradition begründen will Markus Richter mit einer anderen Produktion, die im vergangenen Jahr erstmalig auf dem Spielplan stand. „This ist Halloween 2023 – von der Addams Family bis zum Zentralfriedhof“ unter anderem mit Antje Kohler, Anetta Szabo und Andreas Brencic am Klavier bringt Gruselig-Schauriges von Musical bis Austropop, von Michael Jackson bis Reinhard Fendrich, von Tanz der Vampire bis zur Rocky Horror Picture Show.

Angebote aus den verschiedensten Bereichen an das Publikum

Ebenfalls zu den Highlights der Saison zähen für Markus Richter das improvisierte Musical „One night only“ von „Salon Spontan“, im Rahmen dessen mit Hilfe des Publikums im Jänner ein einzigartiger Theaterabend entsteht und die Travestieshow „Herzhaft“ von den „Herrlichen Damen“, die am 18. November in Kooperation mit der Marktgemeinde in der Festhalle Gablitz stattfinden wird. Letztere waren 2019 bereits einmal sehr erfolgreich in Gablitz. Darüber hinaus werden auch die Jüngsten nicht vergessen, präsentiert das Theater 82er Haus ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, etwa mit Bernhard Fibich oder dem Original Wiener Praterkasperl. Abgerundet wird das Herbstprogramm mit einem Vorgriff auf das kommende Frühjahr. Die Gablitzer Theatergruppe, die bereits fleißig am planen und vorproduzieren ist, gibt im Februar „Die Mausefalle“ von Agatha Christie zum Besten.

„Dieses Jahr bringen wir die verschiedensten Veranstaltungen, von Eckel bis Travesty. Es ist ein breit aufgestelltes Programm, das mich sehr zufrieden macht“, freut sich Richter. „Das ist mehr, als ich erwartet habe.“ Nun hofft er, dass es auch weiterhin nach oben geht und bei den Zuschauerzahlen bald wieder das Niveau von 2019 erreicht wird: „Oder auch gerne höher.“