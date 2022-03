Chris Lohner im Gablitzer 82er Haus

Werbung

Wenn Chris Lohner Anekdoten aus ihrem Leben erzählt, und das tut sie in der ihr eigenen, Generationen begeisternden Art, ist die große Welt immer mit dabei. Egal, ob es dabei um Geschichten aus dem ORF-Zentrum, die Modewelt in Paris oder die ärmsten Regionen in Afrika und Südamerika, in denen sie sich karitativ als Botschafterin für „Jugend Eine Welt“ betätigt, geht.

Dass sie dieses Weltverbessern, im wahrsten Sinne des Wortes, am vergangenen Sonntag das erste Mal auf der Bühne des Theaters 82er Hauses tat, verwundert dagegen. Damit dies nicht so bleibt, dafür stellten Theater-Chef Markus Richter und Lohner die Weichen. „Die Lohner“ wird in nächster Zeit also noch öfter in Gablitz zu sehen sein.

Dem Publikum wird es gefallen, erneut in den Genuss einer geballten Ladung Authentizität, Witz und Intellekt zu kommen und so manches Geheimnis vom Küniglberg zu erfahren.

