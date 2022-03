Von Malerei bis Wohndesigns: Tullnerbacher Werke in Wien

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Der Tullnerbacher Tiermaler Walter Wegger und seine Gattin Uschi Labres, deren Kunstobjekte unter dem Label Ulala firmieren, halten demnächst ihre verschobene alljährliche Ausstellung in der Wiener Atelier-Galerie des Malers ab. Präsentiert werden neue Malerei, Wohndesigns und Accessoires.

Die ursprünglich für Anfang Dezember geplante Werkschau aktueller Arbeiten wird nun am 1. April nachgeholt. Auch ihre talentierte Tochter Kiki wird Zeichnungen präsentieren, die mit sehr viel Ausdruck und erkennbarem persönlichen Stil gestaltet sind.

Tiermalerei auf alten Drucken

Walter Wegger hat sich in seinen derzeitigen Kunstwerken auf die Übermalung alter Drucke spezialisiert: „Diese finde ich auf Flohmärkten oder im Müll. Wenn sie beschädigt sind, saniere ich sie“, berichtet er. Und weiter: „So wird auch Müll durch meine Arbeiten wieder lebendig und frisch.“

Vorherige Motive werden übermalt und ein Büffel erhebt sich dann etwa über New York City, ein Straußen-Kopf prangt auf einer übermalten orthodoxen Ikone oder ein Elefant im Deckel einer Riesenschachtel.

Um die Drucke zu überdecken, ist es notwendig, mehrere Schichten Öl- oder Acryl-Farbe aufzutragen. Für die unterschiedlichen Materialien und sein Pinsel-Equipment hat Wegger jeweils eigene Arbeitstische in seinem Atelier.

Auch ein Gecko findet sich unter seinen Werken, der auf einer geschliffenen, gestrichenen und lackierten Holzplatte thront. Und für eine Arztpraxis entwirft der Gastgeber gerade Wandmalereien als Auftragswerk. Über den Stuckatur-Leisten trägt er florale und pflanzliche Elemente auf und gibt sich mit großer Leidenschaft der vegetativen Illusionsmalerei hin.

Ursula Labres mit zwei ihrer Wohndesigns. Die bunt überzogenen Hocker können gleichzeitig als Aufbewahrungsboxen verwendet werden. Foto: privat

„Derzeit beschäftige ich mich in meiner kreativen Arbeit vorwiegend mit Textilem. Der Prozess beginnt lange, bevor ich an der Nähmaschine sitze, zuerst sind da Bilder im Kopf, dann die Suche und Begeisterung für schöne Stoffe, bis dann das fertige Werk entsteht“, erzählt Uschi Labres der NÖN.

Das Kunsthandwerk ist ihr Hobby, sie genießt es, dabei niemandem verpflichtet zu sein.

„Dadurch kann ich jedes Jahr frei entscheiden, was ich präsentieren möchte, Mode, Wohndesign oder Accessoires. Ich kann Werke entstehen lassen, die mir selbst gefallen, und von denen ich hoffe, dass sie auch anderen Freude bereiten“, ergänzt die lebhafte Freizeit-Künstlerin. Es gab Jahre, in denen sie Keramik und Schmuck gefertigt hat. Auch Recycling-Art war schon dabei, wo schöne alte Sessel eine neue künstlerische Hülle erhielten.

Schwerpunkt auf Wohndesign

Heuer liegt ihr Schwerpunkt auf Wohndesign, bunten Sitzwürfeln und Pölstern. „In dieser besonderen Zeit, in der wir viel zu Hause sind, sollen sie einen Beitrag zum Wohlfühlen und zur Freude sein. Alle Stücke sind Einzelstücke, die in Handarbeit zu Hause bei mir in Tullnerbach gemacht werden“, betont Labres abschließend.

Der Name Ulala Design ist eine Buchstabenkombination aus Ursula Labres, soll aber auch die Leichtigkeit in ihren Arbeiten deutlich machen. Beruflich zog es sie zwar in eine andere Richtung, in den Sozialbereich, aber handwerkliches Arbeiten, schöne Stoffe und ganz allgemein schöne Dinge haben die Lawieserin immer schon fasziniert.

Kunst-Präsentation mit Minibuffet in der Atelier-Galerie Walter Wegger: Freitag, 1. April, 15-20 Uhr, 1060 Wien, Otto-Bauergasse 4. Die zusätzliche individuelle 3G-Regel für die Kunstausstellung lautet: gesehen, gefallen, gekauft.

