Kunstwerke und die Sonne strahlten in Gablitz um die Wette

Mehr als zwanzig regionale Künstlerinnen und Künstler beteiligten sich in diesem Jahr am Gablitzer Kunstfrühling und präsentierten ihre neuesten Bilder und Skulpturen und Kleinkunst. Im Gablitzer Kunst-Keller von Josef Vyborny, im Freyraum von Gerald Frey, im Atelier von Gabriele Zambal und im Gewölbe in der Bachgasse sowie im Open Space zwischen diesen Fixpunkten gab sich die Gablitzer Kunstszene einmal mehr ein Stelldichein und bezauberte so manchen Besucher.

