Leidenschaft: Pressbaumerin filzt Schaffelle

Wenn Gudrun Fakler von ihrer Arbeit mit den Schaffellen erzählt, strahlen ihre Augen und die Liebe zu ihrer Arbeit und dem Endprodukt ist mit allen Poren zu spüren. Ihr Atelier Lockenzart befindet sich in einem Teil ihres Wohngebäudes am Biharberg. Wohin das Auge blickt sind fertig gefilzte Felle, Rohmaterial sowie Arbeits- und Lagerplätze zu sehen. Im Wohnbereich zieren Wandbilder aus Fellen die Räumlichkeiten und Sitzfelle in unterschiedlichen Größen, Sessel und Sofa. “Wenn ich beim Arbeiten bin, kenne ich keine Unterbrechung. Da wird selbst essen zu einer lästigen Pflicht. Es ist wie eine Sucht", erzählt Fakler von ihrer Passion. Die Herstellung der gefilzten Sitzfelle ist körperlich anstrengend und Fakler benötigt für ein großes Fell einen ganzen Arbeitstag.

Sie verwendet für Ihre Arbeiten Wollvlies vom Schaf. Bei der Schur muss der Schafscherer darauf achten, dass das Vlies verbunden bleibt - lose Teile können für das Filzen nicht verwendet werden. Das Wollvlies wird mit der Schurseite noch oben aufgelegt, mit Wolle belegt und unter Beigabe von Wasser und Seife miteinander verfilzt. Anschließend in eine Noppenfolie eingerollt und je 300 mal nach links und rechts gedreht. Danach wird es in der Badewanne heiß gewaschen, um das Lanolin (Wollfett) zu lösen. Dieser Vorgang wird mehrmals wiederholt, danach wird das Fell getrocknet.



Schaffelle aus Deutschland sind sauberer

IIhre Lieferanten hat Fakler genau ausgesucht. Sie steht mit allen persönlich in engem Kontakt und achtet auf faire Bezahlung. Die meisten kommen aus Deutschland, da es dort die besseren Schafrassen gibt. “In Deutschland werden die Schafe zur Landschaftspflege eingesetzt, daher sind sie ganzjährig im Freien und deshalb ihr Fell sauberer. In Österreich stehen die Schafe im Winter im Stall. Verunreinigungen durch Einstreu wachsen sich ein und können nicht mehr entfernt werden”, erklärt Fakler ihre Auswahl. Fakler hat selbst eigene Schafe auf der angrenzenden Weide stehen, deren Felle sie nicht verwendet. Sie greift zum Beispiel auf Schafrassen wie das Lincoln Longwool Schaf, das Cotswolds Schaf, das Gotländische Pelzschaf, die Waliser Schwarznase, das Pommernschaf zu. Daher haben manche Felle kleine Löckchen, große Locken oder langes Fell. Ihre Kunden sind begeistert, manche schlafen auf den Fellen. “Wolle hat die Eigenschaft 40 Prozent der Feuchtigkeit aufzunehmen, ohne sich nass anzufühlen. Das ist für Menschen die stark schwitzen ein Vorteil”, klärt Fakler auf. Das Atelier Lockenzart kann nach Rücksprache am Biharberg 6a, in 3013 Pressbaum besucht werden. Fakler öffnet auch an den Tagen des offenen Ateliers ihre Werkstatt für Besucher. Termine können unter der Telefonnummer 0660/2935038 vereinbart werden. Die Webseite www.lockenzart.at ist ab September online.