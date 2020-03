Plasser & Theurer meldete 1.100 Mitarbeiter an .

Der Bahnbaumaschinenhersteller Plasser & Theurer ist mit 1.100 von 1.800 Mitarbeitern in Österreich in Kurzarbeit gegangen. 900 Arbeiter wurden bereits Mitte März angemeldet, 200 Angestellte folgten jetzt, teilte ein Unternehmenssprecher am Montag mit.