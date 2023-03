Parkpickerl in Purkersdorf: Jetzt wird gestraft

Die ersten drei Stunden kann man gratis parken, ab der vierten Stunde ist eine Gebühr in der Höhe von 2 Euro je angefangener Stunde, maximal 10 Euro pro Tag, zu entrichten. Die Abgabepflicht besteht werktags von Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr. Anrainer, Unternehmer sowie Angestellte können für die Grüne Zone eine sogenannte „pauschalierte Parkabgabe“ für ein oder zwei Kalenderjahre beantragen. Die Abgabe für ein Jahr beträgt 35 Euro, für zwei Jahre 70 Euro. Parkscheine gibt es im Rathaus, beim Eurospar, in der Trafik Teca sowie per Handy mit der App „Handyparken“.

Zone wurde erweitert

Die neue Kurzparkzone wurde im Vergleich zum Vorjahr um die Herrengasse, Hardt Stremayr-Gasse, Bad Säckingen-Straße und Pfarrhofgasse erweitert. „Als Speckgürtelgemeinde waren wir gezwungen eine Maßnahme zu setzen, um die Pendler nicht mehr bei uns zu haben und das hat mit der Einführung der Parkzone auch funktioniert“, sagt SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.